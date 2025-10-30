El concejal Gómez Gámez (PSOE) vuelve a ser portavoz adjunto tras aparecer en unos audios investigados por la UCO

El concejal del PSOE Alfonso Gómez Gámez, en el centro, recupera su cargo de portavoz adjunto del grupo muncipal socialista - EUROPA PRESS

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Gómez Gámez, ha recuperado el cargo de portavoz adjunto después de que quedara apartado al aparecer su nombre en los audios investigados por la UCO entre el asesor del exministro de Transportes, Koldo García, el exministro José Luis Ábalos, y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en los que hablaban de presuntas mordidas en obras públicas.

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha quedado enterado de la designación de Alfonso Gómez Gámez como portavoz adjunto después de que el PSOE en Aragón decidiera apartarlo de este puesto el pasado mes de junio cuando se conocieron los audios.

Además, el pasado mes de septiembre, el Comité Federal de Ética y Garantías del PSOE cerró el expediente abierto, por este motivo, a principios de verano a este concejal, al no hallar indicios de delito, ni de corrupción.

Este punto del orden del día del pleno ha provocado el debate entre los grupos y el consejero municipal de Régimen Interior y Participación, Alfonso Mendoza, ha criticado al PSOE porque cesaron al concejal Gómez Gámez y ahora lo restituyen "sin decir nada". Ha arremetido contra la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, porque no ha dado explicaciones ni al pleno ni a la ciudad de las investigaciones del PSOE sobre las conclusiones, los criterios de cese y restitución.

"Es un silencio cómplice y vergonzante que demuestra un desprecio por la institución a la que pertenece y a los ciudadanos", ha subrayado Mendoza. Asimismo, ha dicho que revele "falta de control y transparencia en el Partido Socialista".

El portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, ha comentado que comparte el discurso del PP y ha añadido que "quien le ha puesto en la picota a Gómez Gámez ha sido el propio Partido Socialista". Así, además de restituirle en el cargo ha confiado en que el PSOE le habrá dado las "oportunas disculpas", ha anotado.

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha contestado que "el PSOE es así y deberían saberlo después de más de 140 años de historia". Ha descrito que la forma de actuar es "contundente y ejemplar" a diferencia del PP que ese "ocultar no rectificar y echar balones fuera" para citar al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.

A Gómez Gámez "no lo ha echado nadie", ha recalcado para explicar que se abrió un expediente informativo y el concejal que "es generoso se fue voluntaria y temporalmente, se apartaba del cargo de portavoz adjunto hasta que se resolviera el expediente informativo y ahora vuelve a su espacio, fin de la historia", ha zanjado.

Alfonso Mendoza ha arremetido contra el silencio cómplice de ZeC que no ha querido intervenir en este punto y ha calificado de "tonto útil para que el PSOE siga haciendo sus fechorías".

Le ha indicado a Ranera que Mazón dará explicaciones en las Cortes Valencianas, pero a ella le corresponde ofrecerlas en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. "Se esconden, no dan ninguna explicación mientras Sánchez está siendo interrogado por su vinculación con el cuarteto del Peugeot", ha señalado.

Finalmente, ha afeado a Ranera que actúa como sus mayores "Sánchez y Alegría en un partido que se ha convertido en una maquinaria sin moral".

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de este jueves ha comenzado con un minuto de silencio con toda la Corporación municipal en pie en señal de duelo y respeto por las víctimas de la dana en el Levante, que hace un año se cobró la vida de 237 personas y dejó numerosos heridos, además de damnificados al perder sus viviendas y modo de vida.