La concejal no adscrita quiere facilitar la gobernanza y advierte: "no seré la edil 16 del PP o la 4 de Vox"

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Zaragoza. - DANIEL MARCOS - Archivo

ZARAGOZA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva concejal no adscrita del Ayuntamiento de Zaragoza, María Luisa Gaspar, ha tomado posesión de su acta este lunes en un pleno extraordinario tras asegurar que está a favor de "facilitar" la gobernanza de la ciudad ha advertido: "No seré la concejal 16 del PP o la número 4 de Vox". "Soy concejal independiente y como tal voy a actuar. No voy a explotar ninguna de las dos opciones", ha afirmado.

Su voto será decisivo puesto que el PP tiene 15 concejales y necesita de un voto más para llegar a la mayoría absoluta, de 16 escaños, sobre un pleno de 31 ediles. Hasta ahora, el PP ha llegado a acuerdos con Vox para sacar adelante los presupuestos y propuestas, pero con la llegada de la concejal no adscrita se abre un nuevo escenario.

María Luisa Gaspar es la número 5 de la lista por Vox y le correspondía entrar en el Ayuntamiento al jubilarse el que fuera portavoz de Vox, Julio Calvo, pero ha optado por ser concejal no adscrita al discrepar de la actual línea política de la formación.

En el pleno se ha dado lectura a la credencial remitida por la Junta Electoral Central en la que se ha indica que ha sido designada concejal de Zaragoza, María Luisa Gaspar al estar en la lista de Vox en las elecciones de 2023 y sustituir por renuncia a Julio Calvo.

Ha jurado su cargo y la alcaldesa le ha puesto la preceptiva banda de concejal y tras posar ante los fotógrafos le ha dado la bienvenida a la Corporación Municipal para dar por concluido el pleno que ha durado unos cinco minutos.

Posteriormente, la nueva concejal no adscrita ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha leído un texto en el que explica su decisión de no formar parte del grupo municipal por el que concurrió a las elecciones de 2023 al argumentar que Vox "se ha convertido en una máquina de represión en la que no hay cabida para la democracia interna, no hay transparencia en lo que se refiere a los medios de financiación".

"Esa es la deriva que lleva el partido, que lleva Vox desde el 2022-2023, ya lo intuíamos y ahora se ha puesto claramente de manifiesto", ha subrayado.

"POLÍTICA DE BRONCA Y BLOQUEO"

María Luisa Gaspar ha explicado que está a favor de facilitar la gobernanza porque no cree que una ciudad pueda estar tres meses sin presupuestos, o un país pueda estar un año sin presupuestos. "Creo que la ciudadanía está muy cansada de esto. Vox ha tenido tres meses paralizados los presupuestos poniendo una excusa, a mi modo de ver", ha comentado.

Asimismo, ha opinado que Vox "no puede seguir rentabilizando la política de bronca y bloqueo" porque los ciudadanos quieren gobiernos "estables" y si el objetivo, "como dicen ellos, es echar a Sánchez, pues tendrán que sentarse a trabajar", ha argumentado.

A colación, ha arremetido contra el presidente de Vox, Santiago Abascal, a quien le ha indicado que "se tendrá que plantear que tiene que dejar de estar recorriendo España en una furgoneta negra, como una estrella del rock and roll, y tendrá que dejar de hacerle las campañas a sus candidatos de papel y sentarse a trabajar, a gobernar".

A su parecer, gobernar y trabajar es "exponerse a tomar decisiones a equivocarse y a asumir responsabilidades". "No se puede hacer lo que hicieron en 2024, que es coger las de Villadiego y salir corriendo" en referencia a la marcha de Vox de los gobiernos autonómicos en coalición con el PP, como en Aragón.

"Tendrán que plantearse que hay facilitar la gobernanza y ponerse de acuerdo con quien las urnas han elegido como la fuerza mayoritaria", ha apremiado.

CON LOS CIUDADANOS

"No podemos convertir la política en una carrera profesional, que es lo que percibe la ciudadanía. La política debe ser gente que venga a hacer política, pero que no hagan de la política su futuro profesional", ha precisado tras comentar que compatibilizará su actividad laboral con la de concejal para asistir a comisiones y plenos.

"Creemos --ha dicho-- que hay otra forma de hacer política fuera de los despachos y estamos convencidos de que no hay mejor forma de representar a los zaragozanos que viviendo su misma realidad y compartiendo sus preocupaciones, del día a día, desde el mundo del trabajo diario".

Con su entrada en el Ayuntamiento de Zaragoza ha dicho que se recupera "el discurso originario" del que un día fue su partido y a querido hacer suya una frase que considera "esencial" en lo que se refiere al servicio público. "Vengo a la política a servir y no a servirme de la política. Sigo totalmente convencida de esta idea y conforme a esta idea desarrollaré mi labor en el Ayuntamiento", ha asegurado.

Por ello, ha abundado en que ejercerá su labor como concejal no adscrita, "defendiendo los mismos" valores y las mismas convicciones que tenía en el 2023 y que mantiene. "Mi compromiso no es con las siglas, sino con los vecinos de nuestros barrios, con nuestras familias, con nuestros mayores, con nuestros jóvenes y, especialmente, con el futuro de nuestra ciudad".

Como ciudadana que ha estado alejada más de dos años de la política activa, ha asegurado que los ciudadanos "están cansados de esta confrontación permanente y de la política convertida en un espectáculo de reproches". Zaragoza no necesita más ruido, Zaragoza necesita acuerdos, trabajo serio y responsabilidad", ha zanjado.

EQUIPO

Ha contado que dispone de un equipo que, "lógicamente, son voluntarios" y "ninguno de ellos va a percibir ningún sueldo" porque "son gente convencida de que la política hay que hacerla fuera de los despachos". Además, tienen su ámbito profesional, su vida "resuelta" le apoyan porque "creen en la idea" --primigenia de Vox--, ya que "nadie está esperando un sueldo ni una compensación económica".

Esa es la estructura que tendrá la concejal no adscrita, quien no podrá participar en la Junta de Portavoces y en los consejos de administración de las sociedad municipales podrá delegar su representación. Por ahora desconoce el puesto que ocupará en el salón de plenos, y aunque pudiera ubicarse en la bancada de los grupos de izquierda porque hay más espacio, todavía está pendiente de resolverse este asunto logístico, ha informado.

CONGRESO DE VOX

Tras reiterar que está "muy alejada de Vox" ha considerado que es "imposible" refundar un partido que tiene toda la estructura "absolutamente contaminada y bajo el pie de la cúpula nacional".

"Veo muy complicado que eso se pueda refundar en la dirección que los firmantes del manifiesto están pretendiendo", ha observado para añadir que, en su opinión, "todos los que han firmado ese manifiesto, que siguen siendo afiliados o militantes de Vox, tienen ya la cruz puesta".

Maria Luisa Gaspar se ha declarado simpatizante Atenea --el Think Tank creado por el militante de Vox, Iván Espinosa de los Monteros-- desde que se lo propusiera el delegado provincial de Vox, Adrián Sarasa, quien le pidió ayuda. "Me pareció una buena idea. Creo que movilizar a la sociedad civil para plantear el debate político me parece bien".

Precisamente, este martes, 24 de marzo, a las 19.00 horas, Iván Espinosa de los Monteros presentará Atenea en el Auditorio de Acuario Fluvial de Zaragoza.