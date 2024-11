Concluye sin acuerdo la reunión entre los trabajadores del autobús y AVANZA que volverán al SAMA este jueves

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reunión celebrada este miércoles en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) entre la dirección de la empresa AVANZA y el comité de empresa, que tenía el objetivo de seguir avanzando en la negociación del convenio colectivo de los trabajadores del autobús urbano de Zaragoza, ha concluido sin acuerdo por lo que continuará este jueves, día 28 de noviembre, en la sede del organismo mediador.

Durante el encuentro no se ha cerrado ningún acuerdo concreto, pero ambas partes se han emplazado a continuar negociando la semana que viene, tras unas jornadas de reflexión, con el firme propósito de avanzar en las conversaciones.

La dirección de AVANZA ha recordado en una nota de prensa, que "únicamente" está negociando el convenio colectivo, que afecta a todos los trabajadores de la empresa, con el comité en su conjunto, y no con secciones sindicales de forma independiente.

Esta alusión hace referencia al sindicato SATTRA que es el que ha convocado los paros parciales en el servicio de autobús los días 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 y 20 de diciembre.

CONDICIONES DE SATTRA

El presidente del comité de empresa, José Manuel Montañés, que representa al sindicato mayoritario Sattra, ha opinado que la reunión ha sido un "desastre" porque la dirección de la empresa ha ido al SAMA "a pasar el día".

En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa ha asegurado que los paros parciales se mantienen y comenzará el 2 de diciembre si la situación sigue igual. "Como no esperamos que cambie la dirección de empresa, el lunes habrá paros", ha aventurado.

Montañés ha criticado la propuesta económica de la empresa para la renovación del convenio porque para 2024 les proponen una subida del IPC repartida entre los cuatros años del convenio, mientras que las de los otros años se aplicaría conforme a cada ejercicio.

"Eso es un préstamo. La empresa --ha explicado-- quiere que los trabajadores le hagamos un préstamo y nosotros no podemos porque somos pobres y no tenemos dinero, no le podemos prestar dinero. Darnos el IPC de 2024 en cuatro años es un préstamo".

REDUCCIÓN DE JORNADA

Montañés ha argumentado que sería un préstamo porque en función de las previsiones de inflación, el más alto sería el de 2024, mientras que los demás años serían más bajo por eso "la empresa quiere que el IPC más alto del convenio se lo demos a plazos y gratis, pero eso es complicado".

La propuesta del SATTRA pasa por un convenio "digno" con unas condiciones de trabajo "dignas" y "no las condiciones de trabajo que tenemos que es perder dinero en todos los convenios". "Si su propuesta económica es un préstamo, cualquier préstamo en un banco tiene intereses, pero nos dicen que no, que lo quieren a interés cero, entonces le hemos dicho que no tenemos dinero".

Los "intereses" que propone Montañés a la dirección de AVANZA es la "reducción de jornada" a lo que la empresa no accede por lo que "el acuerdo es imposible, ha zanjado el presidente del comité de empresa. "Ya le hemos dicho que podemos negociar en muchos artículos y en muchas cosas para que la cosa sea distinta, pero la que se empeña en un préstamo sin intereses es la empresa, que tiene una postura inamovible", ha concluido.