Concluye la implantación del nuevo mapa concesional de autobuses con 93 nuevas líneas en la provincia de Huesca

Presentación de las nuevas líneas de transporte por carretera de la provincia de Huesca. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

HUESCA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha completado este lunes la implantación del nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera con la puesta en marcha de 93 nuevas líneas de autobús en la provincia de Huesca.

De ellas, 55 corresponden al Lote 1 --Áreas de la Jacetania y el Alto Gállego con la Hoya de Huesca y Zaragoza-- y 38 pertenecen al Lote 3 --Fraga-Huesca por Monzón y Barbastro--.

Al acto de presentación, celebrado en la plaza de Navarra de Huesca, han asistido el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y el director general de Transportes, David Sánchez Fraile, además de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y alcaldes de algunos de los municipios más importantes por los que discurren las nuevas líneas.

Octavio López ha comenzado su intervención agradeciendo el "gran esfuerzo realizado por el personal de la Dirección General de Transportes, gracias al cual hoy podemos presumir de ser los primeros en toda España en implantar un nuevo sistema de transportes que presta servicio a más gente, a más núcleos urbanos, con una flota completamente nueva, más confortable y más eficiente y con unas tarifas más económicas, que en el caso de estos dos lotes que hoy presentamos, son un 30% más baratas que las de los servicios anteriores".

Las 93 nuevas líneas, operadas por la empresa Avanza, vertebran desde hoy con transporte público 12 comarcas y 130 municipios de la provincia de Huesca y prestan servicio a 169.000 usuarios potenciales, con una flota de 58 autobuses que recogen y dejan viajeros en 622 puntos de parada.

"La apuesta del Gobierno de Aragón por un transporte público social, eficiente y competitivo queda patente con el mapa concesional, cuya implementación finalizamos hoy y en el que se hemos pasado de los 11 a los 20 millones de inversión anual para llegar a más gente y de la mejor manera posible", ha recalcado Octavio López.

"Prueba de ello --ha añadido-- son los 127 núcleos urbanos que desde hoy tienen servicio de autobús por primera vez en su historia, de lo que se van a beneficiar más de 4.000 ciudadanos que hasta hoy tenían que arreglárselas para poder ir al médico o a hacer una gestión, un buen transporte mejora la vida de la gente y es lo que hacemos con este nuevo mapa concesional de autobuses".

Entre los nuevos núcleos con transporte público se encuentran Salvatierra de Esca, Yebra de Basa, Loscorrales, Santa Engracia de Jaca, Ibort, Barós, Cregenzán, Selgua, Costean, Lagunarrota, Morilla, El Tormillo y Algayón.

"Hay dos tipos de actitudes cuando uno está en política: Dejar pasar el tiempo y no hacer nada, que es lo que habitualmente hace el Partido Socialista, o acometer reformas estructurales en beneficio de la gente, que es lo que nosotros hace 30 meses nos propusimos en materia de transportes para la Comunidad Autónoma", ha aseverado el consejero.

López ha criticado que "hay veces que se preparan documentos, trabajos y soportes para desarrollar programas que se dejan en un cajón porque nunca es el mejor momento para poder llevar adelante políticas estructurales en beneficio de los vecinos y de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma".

"Implementar un mapa de transporte en una Comunidad Autónoma de 400 kilómetros de longitud de norte a sur y 240 de este a oeste con 731 municipios y 33 comarcas tiene una dificultad importante", pero "pese a la dificultad y las modificaciones sobre el documento inicial" el Gobierno de Jorge Azcón ha sido "capaz" de adaptar el documento inicial a las necesidades del territorio.

"Un mapa concesional de transporte es un documento vivo, en expansión permanente y en desarrollo continuado, en un territorio que demanda cada vez más fijar población, mejorar la calidad de vida de los servicios, que la gente pueda elegir dónde vive, porque tiene una movilidad sostenible, razonable y correcta para el desarrollo económico", ha dicho el consejero.

A esto ha añadido que "la movilidad de este mapa concesional de transporte permite sin ninguna duda que la gente viva donde quiera, aunque tenga su actividad económica en la cabecera de comarca". El nuevo mapa concesional conecta 1.300 núcleos habitados con sus respectivas cabeceras de comarca.

Ha asegurado que "el nuevo Gobierno va a desarrollar nuevas propuestas vanguardistas muy relacionadas con el mundo del transporte que se anunciarán a su debido tiempo" y seguirá aplicando "criterios de cercanía y de mejora de la calidad de la prestación de servicios, sea donde sea, para que los ciudadanos puedan sentirse con una movilidad sostenible y pudiendo vivir allá donde ellos quieran".

PRIMERA COMUNIDAD EN RENOVAR SU TRANSPORTE PÚBLICO

Con la puesta en marcha de los Lotes 1 y 3 se cierra un círculo que comenzó a dibujarse el 9 de septiembre de 2024, cuando arrancaron las 39 líneas de los lotes 8, 10 y 12 que unen desde entonces el Maestrazgo y la Serranía de Albarracín con Teruel y el Campo de Belchite con Zaragoza.

Ese mismo mes, el día 16, comenzó a operar el Lote 11 --Teruel-Zaragoza por Calamocha--. 2024 se cerró con la implantación de los Lotes 6 --Áreas del Bajo Aragón con Zaragoza-- y 7 --Áreas del Bajo Aragón y las Cuencas Mineras con Teruel-- el 2 de diciembre.

En 2025 salieron seis nuevos lotes: El 15 --Áreas de las Cinco Villas con Zaragoza-- echó a rodar el 6 de octubre; el 5 --Área de Fraga-Zaragoza por el Valle del Ebro-- lo hizo el día 14 del mismo mes; el 4 --Área de Monegros con Huesca y Zaragoza-- el día 27, y el Lote 14 --Áreas del Moncayo y Campo de Borja con Zaragoza-- el día 30.

Los días 15 y 17 de diciembre se pusieron en marcha los Lotes 13 --Áreas de la Comunidad de Calatayud y el Aranda con Zaragoza-- y 9 --Área de Gúdar-Javalambre con Teruel--, respectivamente.

Y en lo que va de 2026 se han implantado los tres lotes restantes: el 16 de febrero lo hizo el Lote 2 --Áreas del Sobrarbe y La Ribagorza con Barbastro-- y hoy, 20 de abril, los Lotes 1 y 3.

En definitiva, un año, siete meses y un día después desde que el primer autobús de la Línea T8-3 cubriera la ruta entre La Iglesuela del Cid y Alcañiz el 9 de septiembre de 2024, el nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera de Aragón es una realidad en su totalidad.