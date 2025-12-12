El V Congreso Nacional de Despoblación, organizado por la FEMP, se celebrará en Boltaña en marzo de 2026

Francisco Díaz, Isaac Claver, Alberto Casañal y José María Giménez durante la presentación del V Congreso Nacional de Despoblación. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Boltaña será la sede, en el mes de marzo de 2026, del V Congreso Nacional de Despoblación, organizado por la FEMP, para hablar de la España de las oportunidades. De esta forma, la provincia de Huesca será escenario del debate sobre el futuro del medio rural.

En la presentación han participado el presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Isaac Claver; el director general de Despoblación del Gobierno de Aragón, Alberto Casañal; el alcalde de Boltaña, José María Giménez y el director general de la FEMP, Francisco Díaz Latorre.

El congreso, cuya fecha exacta se tiene que cerrar todavía, contará con la participación de administraciones públicas, agentes sociales, empresas, sociedad civil y el ámbito académico.

Claver, también presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la FEMP, ha señalado que se trata de debatir sobre desarrollo rural en positivo. "Se hablará de la España rural viva, de la despoblación, de la población en positivo, porque tenemos mucho talento en nuestro territorio y porque queremos revertir esos prejuicios negativos que, en ocasiones, cuando se habla del medio rural nos vienen a la mente". Ha añadido que "será un encuentro único a nivel nacional".

El congreso, para el que se prevé la asistencia de entre 200 y 250 personas, se ha diseñado como un punto de encuentro de referencia nacional para definir la estrategia estatal. En este sentido, el presidente de la DPH ha trasladado que las conclusiones del encuentro se entregarán al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

"Estamos hablando de que entorno a 250 personas asistan a este congreso y que se convierta en ese punto de encuentro de referencia nacional, en el que juntos tratemos también la estrategia a nivel estatal", porque "las conclusiones que se extraigan de este congreso se entregarán al Ministerio". Claver ha considerado también que es "una oportunidad para generar oportunidades".

El representante del Gobierno de Aragón ha valorado "la colaboración entre administraciones y el papel fundamental de los gobiernos locales en la construcción de un modelo territorial equilibrado y adaptado a la realidad de cada comarca".

Por su parte, el alcalde de Boltaña ha puesto de relieve el dinamismo de su municipio, que ha experimentado un notable crecimiento demográfico. Así, ha reivindicado el orgullo de presumir de ser gente rural. "Hemos sido capaces de ganar población y la comarca del Sobrarbe es un referente claro de cómo una zona de 19 municipios, 2203 kilómetros cuadrados y 7.000 habitantes hemos sido capaces de generar economía y actividad y presumir de lo que somos, gente de pueblo, honesta y trabajadora", ha expuesto Giménez.

Desde la FEMP, su director general, Francisco Díaz Latorre, ha confirmado que este será el único Congreso Nacional de Despoblación y Desarrollo Rural que se haga en esta legislatura y ha remarcado "el trabajo riguroso y constante que está desarrollando Isaac Claver al frente de la Comisión de Desarrollo Rural".

DOS JORNADAS DE TRABAJO

El Congreso está organizado por la FEMP, la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Boltaña, con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Está prevista la asistencia de representantes de ayuntamientos, diputaciones y profesionales especializados en políticas públicas vinculadas al desarrollo del medio rural procedentes de toda España.

El V Congreso Nacional de Desarrollo Rural adquiere una relevancia especial al coincidir con la elaboración de la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial 2030, que marcará la orientación de las políticas públicas en los próximos años. El encuentro servirá para consensuar una posición común de los gobiernos locales y trasladarla al Gobierno de España.

El programa combinará sesiones plenarias y mesas de trabajo paralelas, centradas en ámbitos como los servicios públicos en pequeños municipios, la vivienda, la conectividad digital o el emprendimiento. El congreso concluirá con la aprobación de una declaración final que recogerá las principales conclusiones y propuestas.

Las sesiones plenarias se celebrarán en el Palacio de Congresos de Boltaña, con espacios complementarios para reuniones paralelas, y se prevé la retransmisión en streaming del evento.