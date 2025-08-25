El consejero López subraya la "apuesta irrenunciable" del Gobierno por la construcción de vivienda en zonas turísticas

ZARAGOZA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López ha asegurado que la apuesta del Ejecutivo autonómico por la construcción de 488 viviendas en municipios turísticos de la Comunidad "es irrenunciable" pese a los "pequeños desajustes formales y de precios" surgidos en las últimas semanas y que ha supuesto la renuncia en Jaca (Huesca) del único adjudicatario que se presentó para levantar 18 pisos y que la redacción de los 60 alojamientos de Sallent de Gállego haya quedado desierta.

López ha abordado esta cuestión a preguntas de los medios de comunicación durante su comparecencia este lunes para analizar la aprobación del PIGA que permite a AWS comenzar los trabajos para ampliar su Región de Centros de Datos en la Comunidad.

El consejero ha definido estos contratiempos como "pequeñas piedras en el camino" que, en el caso de Jaca, ha atribuido a un "modificado exagerado" de la adjudicataria que se tiene que reconducir" motivado por la "gran tensión" actual del mercado inmobiliario.

En ese sentido, ha garantizado que "cuando concluya la legislatura los proyectos de todos esos municipios estarán redactados y la ejecución de las obras del primer lote estarán muy avanzadas".

Así, ha adelantado que su Departamento intentará agrupar todos los proyectos pendientes de este plan y contactar con el Colegio de Arquitectos "para intentar hablar en el tú a tú con los arquitectos que están en condiciones de poder llevar adelante estos proyectos", siempre, ha puntualizado, "respetando la legalidad".