El Consistorio oscense licita la redacción del proyecto de reurbanización de las calles Desengaño y Romero

HUESCA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha aprobado la contratación de la redacción del proyecto de reurbanización de la calle Desengaño, en su fase I, y de la calle Romero, así como la posterior dirección de las obras. La actuación en Desengaño comprende el tramo situado entre la plaza de San Vicente y la calle General Alsina.

El contrato cuenta con un presupuesto de 30.201,60 euros, IVA incluido, y la memoria de contratación estima un Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de las obras de 620.000 euros para una superficie a urbanizar de 1.965 metros cuadrados.

El proyecto definirá la solución de reurbanización y las obras necesarias en este ámbito, partiendo del análisis del estado actual y de las necesidades existentes. También concretará el diseño de las calles, los materiales, las instalaciones y el resto de elementos necesarios para ejecutar posteriormente la actuación. El plazo para la redacción y entrega del proyecto será de dos meses.