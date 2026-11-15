El consumo de antibióticos baja en Aragón en 2025, en Atención Primaria y en los hospitales

Jornada IRASPROA 2026, celebrada en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consumo de antibióticos con receta del Sistema Nacional de Salud en Aragón descendió un 4,1% en 2025, hasta 15,34 dosis diarias por cada 1.000 habitantes y día, tras dos años de aumento. La reducción fue mayor en las recetas de Atención Primaria (-7%) y se produjo en todos los sectores sanitarios. En Atención Primaria, destaca también la caída del 21 % en pediatría y del 19% en el caso de la azitromicina.

Además, el 66% de los antibióticos recetados en Atención Primaria pertenecen al grupo Access de la OMS, que incluye medicamentos recomendados para tratar las infecciones más frecuentes, lo que indica un buen uso de los mismos. El objetivo europeo para 2030 es alcanzar al menos un 65%.

En 2025, el consumo hospitalario de antibióticos también descendió un 2,5% respecto al año anterior, hasta situarse en 73,13 dosis diarias definidas (DDD) por cada 100 estancias. Es la primera reducción desde 2021, aunque el consumo sigue por encima del nivel de ese año.

Estos resultados se han analizado este jueves, 12 de noviembre, en la Jornada IRASPROA 2026, que ha tenido lugar en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza.

IRASPROA es la estrategia del Departamento de Sanidad para la vigilancia, prevención y control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y la optimización del uso de antibióticos.La reducción del consumo innecesario de antibióticos contribuye a frenar la aparición de bacterias resistentes y a preservar la eficacia de estos medicamentos, esenciales para tratar infecciones.

A este descenso contribuye el trabajo diario de los profesionales de Atención Primaria y de los hospitales que forman parte de los equipos PROA y desarrollan esta tarea integrándola en su actividad asistencial.

Como estrategia, IRASPROA da soporte a estos profesionales mediante sistemas de registro de información e indicadores, formación centralizada y guías y protocolos, además de identificar y priorizar las líneas de trabajo a nivel autonómico.

RETOS

Los responsables de la estrategia se han mostrado satisfechos con los resultados de 2025, pero han pedido prudencia porque un solo año no permite hablar de una tendencia y en el consumo de antibióticos influyen muchos factores, como la intensidad de las infecciones respiratorias de cada invierno.

Entre los retos pendientes, figuran el aumento del uso de antibióticos de reserva en los hospitales y la creciente resistencia de bacterias comunes como E. coli.

OCHO AÑOS DE TRABAJO COORDINADO FRENTE A LAS RESISTENCIAS

La estrategia IRASPROA se puso en marcha en abril de 2018 por iniciativa de las Direcciones Generales de Asistencia Sanitaria y de Salud Pública del Gobierno de Aragón.

Su objetivo es mejorar la prevención y el control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, optimizar el uso de los antibióticos y vigilar la aparición y circulación de microorganismos resistentes.

Para ello, integra tres líneas de actuación: la vigilancia de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS), los programas de optimización del uso de antibióticos (PROA) y la vigilancia microbiológica y epidemiológica a través de la Red de Laboratorios de Resistencia a los Antibióticos de Aragón (RedLabRA) y de la Dirección General de Salud Pública, respectivamente.

Durante estos ocho años, se han puesto en marcha equipos PROA en los hospitales públicos y en los sectores de Atención Primaria, formados por profesionales que dedican a esta tarea parte de su tiempo asistencial.

Además, cuatro hospitales aragoneses ya han alcanzado la autocertificación de calidad de sus equipos PROA mediante el programa CertificaPROA del Ministerio --los de Alcañiz, Miguel Servet, Clínico Lozano Blesa y Ernest Lluch de Calatayud--, mientras que otros se encuentran en proceso.

En el ámbito de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, los equipos IRAS coordinados por los Servicios de Medicina Preventiva de los hospitales vigilan estas infecciones, aplican medidas para prevenirlas y coordinan la respuesta ante los brotes.

Entre las herramientas desarrolladas, figura un registro de microorganismos multirresistentes en la historia clínica electrónica, que avisa a cualquier centro cuando ingresa un paciente portador y permite aplicar desde el primer momento las medidas para evitar su transmisión.

Entre los avances, también figura el desarrollo de sistemas de vigilancia que permiten identificar las bacterias responsables de determinadas infecciones graves, conocer su resistencia a los antibióticos y facilitar información actualizada a los profesionales sanitarios. Estos datos ayudan a adaptar las recomendaciones de tratamiento y a seleccionar el antibiótico más adecuado desde el inicio.

Por su parte, RedLabRA conecta a todos los servicios de Microbiología del Servicio Aragonés de Salud, que son capaces de identificar los principales mecanismos de resistencia en todos los centros.

Además, dos centros, el Hospital Universitario Miguel Servet y el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, realizan un estudio molecular más completo de las bacterias multirresistentes objeto de vigilancia procedentes de todos los demás centros para su mejor control y abordaje.

ACTUALIZAR LAS ESTRATEGIAS

La jornada ha reunido a profesionales de Atención Primaria y Atención Hospitalaria para compartir conocimientos y actualizar las estrategias de prevención, vigilancia y tratamiento de las infecciones.

El programa se ha estructurado en tres mesas. La primera ha abordado la situación de IRASPROA en Aragón, con un análisis de los datos de 2025 sobre resistencias antimicrobianas, consumo de antibióticos, programas PROA e infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.

La segunda ha estado dedicada a la infección por Clostridioides difficile, con especial atención a las novedades en su diagnóstico y tratamiento y el marco normativo sobre el trasplante de microbiota fecal (transferir microorganismos intestinales de un donante sano a un paciente con esta infección para restablecer el equilibrio de su microbiota).

La tercera mesa se ha centrado en el impétigo y otras infecciones cutáneas causadas por Staphylococcus aureus resistentes a antibióticos tópicos. Se ha presentado el documento de consenso para el manejo de esta infección, incorporando también el enfoque de Una Sola Salud ('One Health').

La jornada, organizada por la Estrategia IRASPROA de la Dirección General de Planificación y Docencia del Departamento de Sanidad, con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), ha concluido con la puesta en común de oportunidades de mejora y las prioridades de trabajo previstas para 2027.

Entre ellas, figuran ampliar las herramientas de ayuda a la prescripción, extender la certificación de calidad de los equipos PROA y reforzar la coordinación entre hospitales y Atención Primaria.