Controlado el incendio forestal entre Aragüés del Puerto y Hecho (Huesca)

Incendio forestal entre Aragüés del Puerto y el Valle de Hecho (Huesca). - INFOAR

ARAGÜÉS DEL PUERTO (HUESCA), 19 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal declarado durante la madrugada del domingo al lunes entre los términos municipales de Aragüés del Puerto y Valle de Hecho, en la Comarca oscense de la Jacetania, ha quedado controlado este martes a las 07.00 horas.

Así lo han trasladado desde el operativo de lucha contra incendios forestales 'INFOAR' del Gobierno de Aragón, que trabaja en la zona de las peñas de Larraz para sofocar el fuego, que hasta el lunes había afectado a unas 15 hectáreas de erizón, pasto y pinar. La causa más probable es un rayo.

Se han desplazado 2 helicópteros de transporte y extinción con sus 2 brigadas helitransportadas, 4 brigadas terrestres y dos autobombas.

Durante la pasada noche, permanecieron en la zona en labores de vigilancia remate dos brigadas terrestres, dos autobombas y un Agente para la Protección de la Naturaleza (APN).