Convocadas las subvenciones para la promoción del asociacionismo juvenil del IAJ

Pueden presentarse solicitudes para las ayudas a la promoción del asociacionismo juvenil hasta el 13 de enero de 2026

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este jueves la convocatoria de las subvenciones para la promoción del asociacionismo juvenil del Instituto Aragonés de Juventud (IAJ) para el año 2026. La financiación de las ayudas asciende a un importe máximo de 514.232 euros.

Podrán presentarse las entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas, con sede y ámbito de actuación en Aragón, y las delegaciones aragonesas de entidades de otro ámbito territorial de actuación, inscritas en su correspondiente Registro Público, que desarrollen proyectos dirigidos a la juventud.

Entre ellos, proyectos de información, asesoramiento y formación; de fomento para la participación de jóvenes en programas de voluntariado social; los que vayan dirigidos a la prevención de la marginación o desigualdad en colectivos en riesgo de exclusión social; aquellos encaminados a la dinamización y animación del ocio y tiempo libre y los dirigidos al fomento de la inclusión en el tiempo libre de las personas jóvenes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de las bases en el BOA, del 12 de diciembre de 2025 al 13 de enero de 2026. Las entidades interesadas deberán presentar su solicitud y documentación a través de la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante el Tramitador online del Gobierno de Aragón.

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL

Además, el BOA ha publicado este miércoles la convocatoria de las subvenciones para la realización de Campos de Voluntariado Juvenil para el año 2026, que forman parte del programa "Voluntariado y Solidaridad" del IAJ.

Unas ayudas que buscan promover el voluntariado juvenil en beneficio de la comunidad y la promoción de las relaciones personales entre jóvenes de diferentes procedencias, trabajando valores de cooperación, solidaridad y tolerancia.

Podrán solicitar la subvención, de un total de 120.000 euros, aquellas entidades sin ánimo de lucro legalmente inscritas y constituidas en el correspondiente Registro Público y con sede en Aragón que tengan capacidad y medios para el desarrollo de los proyectos subvencionables.

Estos proyectos deberán estar dirigidos a las personas jóvenes, en los que se prestan servicios no remunerados a terceros, constituyendo la expresión de la participación activa de la población joven en la vida social desde la solidaridad, el compromiso y la diversidad.

Habrán de adecuarse a las funciones asignadas al Instituto Aragonés de la Juventud y a las necesidades del entorno juvenil.

E ir dirigidos a la realización desinteresada de actuaciones o servicios de claro interés social, mediante voluntariado joven en las modalidades de agricultura, acción comunitaria y de intervención social --atención a la diversidad, trabajo con personas mayores, infancia, apoyo escolar, alfabetización--, animación y dinamización sociocultural, arqueología, arte, construcción, educación en valores, espacios naturales, medioambiente, festivales culturales y de artes escénicas, deportes, patrimonio histórico, artesanía, restauración o investigación social.

Estos Campos de Voluntariado se desarrollarán entre el 25 de junio y el 14 de agosto de 2026, con una duración de 15 días naturales. Cada proyecto se compondrá de un grupo de entre 12 y 20 voluntarios, con edades comprendidas entre los 15 y los 17 años o los 18 y los 30 años. Los voluntarios recibirán alojamiento y tres comidas al día.

Para solicitar las ayudas, las entidades interesadas deberán presentar su solicitud y documentación a través del Tramitador online, disponible en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. El plazo de presentación de las solicitudes es del 11 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2016.