La Coordinadora de Organizaciones Feministas representará la performance 'Reventando el cuento'

Publicado 07/03/2019 14:12:39 CET

ZARAGOZA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza representará este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una performance bajo el título 'Reventando el cuento', con la que desean "desmitificar la figura de sumisión" de las mujeres y reivindicar sus derechos.

La actividad se desarrollará a las 14.00 horas en la Plaza del Pilar, en el marco de esta jornada de reivindicación y huelga general feminista a la que la Coordinadora ha invitado a sumarse y participar a todos los ciudadanos.

La portavoz de la Coordinadora, Ruth Pina, ha explicado que se sumarán a las actividades convocadas este viernes por la asamblea 8M en Aragón, pero también organizan este acto propio "con una doble vertiente".

Por un lado, "desmitificar la figura de sumisión y de persona desprotegida que se da de la mujer en los cuentos, porque o eres la mala o eres a quien hay que proteger" y, a la vez, se realiza una performance de 'El cuento de la criada'.

'El cuento de la criada' es una novela de Margaret Atwood que se adentra en una sociedad distópica en la que los derechos de las mujeres "han retrocedido cien años". Con esta performance "se trata de visibilizar lo que puede pasar, esa amenaza que puede suponer la entrada en los parlamentos de fuerzas de ultraderecha que tienen al feminismo y la política de igualdad como sus objetivos".

"Queremos animar a las mujeres a que salgan a la calle y participen en todos los actos", ha subrayado Pina, al detallar que la actividad en la plaza del Pilar será "muy visual". "Habrá unas 40 mujeres protagonistas y otras de apoyo, la idea es llamar la atención".

"RIESGO DE INVOLUCIÓN"

Ruth Pina ha alertado de que no se está avanzando en igualdad "todo lo que se debería" y, además, "existe un riesgo de involución, con movimientos que quieren retroceder en derechos y echar por tierra los avances; es el patriarcado más rancio que se puede plantear", ha lamentado.

Ha confiado en que este 8M "rompa las cifras del año pasado" y que se repita una jornada "histórica" para combatir "una amenaza cada vez más real". En su opinión, en este último año "los avances han sido pocos, porque los avances están vinculados a iniciativas políticas y ha sido un momento muy convulso".

"Ha habido gestos, pero sin presupuestos no hay iniciativas para poner en marcha y las medidas que no necesitan de aporte económico no se han querido asumir. Ha habido muchos gestos, pero avances pocos", ha insistido, para observar que desde el Gobierno de Aragón "sí que ha habido algún interés, pero a nivel estatal no", ha concluido.