Corrales (Podemos) dice que Azcón "está mirando más por sus intereses personales que por los de todos los aragoneses"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, reunido con el diputado autonómico de Podemos, Andoni Corrales. - FABIAN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Podemos en las Cortes de Aragón, Andoni Corrales, ha afirmado este miércoles que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "está mirando más por sus intereses personales que por los de todos los aragoneses".

Corrales se ha reunido este miércoles en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno autonómico, con el jefe del Ejecutivo, Jorge Azcón, para dialogar sobre el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2026.

El parlamentario de Podemos ha señalado después, en rueda de prensa, que "los presupuestos se aprueban en las Cortes, no en el Pignatelli" y no son solo "un power point de 36 páginas", apuntando que los de 2024 ocupaban 7.078 páginas.

Ha incidido en que los presupuestos "son serios" porque de ellos dependen la educación y la sanidad, y no deben respondr a "una estrategia personal y política del PP". Corrales ha añadido que Azcón "está a tiempo" para remitir el proyecto de ley a las Cortes: "Ahí veremos qué presupuestos son y cada uno que tome las decisiones que tenga que tomar en las Cortes".