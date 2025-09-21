Cortadas al tráfico desde este lunes 22 las carreteras ZP-4501 de Ariza a Deza y la ZP-5305 de Borja a Cunchillos

Archivo - Imagen de archivo de una de las obras llevadas a cabo por la DPZ en una de las carreteras de su competencia. - DPZ - Archivo

ZARAGOZA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras ZP-4501 de Ariza a Deza (antigua CV-682) y la ZP-5305 de Borja a Cunchillos (antigua CV-606) permanecerán cortadas al tráfico a partir de este lunes, 22 de septiembre. La Diputación de Zaragoza va a llevar a cabo obras de mejora en estas vías provinciales dentro del programa de actuaciones en carreteras 2024-2031.

Los trabajos en la ZP-4501 de Ariza a Deza se realizarán en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 10,500 y 13,000. El corte al tráfico se llevará a cabo en horario laboral, de 8.00 horas a 19.00 horas aproximadamente y previsiblemente los trabajos se llevarán a cabo durante 5 días laborales.

Por su parte, los trabajos ZP-5305 de Borja a Cunchillos también se ejecutarán durante el horario laboral de 8.00 horas a 19.00 horas aproximadamente. Se van a llevar a cabo en el tramo entre los puntos kilométricos 1,500, a la altura de la Ermita del Sepulcro de Borja, y 5,400, hasta el Santuario de la Misericordia. En esta vía los trabajos tendrán una duración aproximada de 8 días laborales.