Las Cortes de Aragón acuerdan presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía

ZARAGOZA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón presentarán ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, lo que ha acordado este jueves, 28 de junio, el Pleno del Parlamento, a propuesta de PP y VOX, votando a favor estos dos partidos y PAR y Aragón-Teruel Existe, y en contra el PSOE, CHA, Podemos e IU.

En su iniciativa, PP y VOX han propuesto recurrir la ley de amnistía por considerar que vulnera los principios de seguridad jurídica y legalidad penal, el derecho a la igualdad, la atribución exclusiva de la potestad jurisdiccional de jueces y magistrados, el derecho a la tutela judicial efectiva y supone "una modificación encubierta de la Carta Magna para incorporar con carácter permanente la amnistía sin seguir el procedimiento específico recogido en la Constitución".

Asimismo, la iniciativa señala que "se ha privado a los aragoneses de pronunciarse en el oportuno referéndum de reforma de la Constitución" y que se ha alterado el procedimiento legislativo.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que ha intervenido al final del debate, ha espetado a los diputados socialistas que "lo que están haciendo es una verdadera traición al pueblo aragonés y a los españoles".

Azcón ha considerado "especialmente grave" que la portavoz del PSOE, Mayte Pérez, cuestione "la voluntad de las Cortes para interponer recursos", recalcando que el Parlamento representa al pueblo aragonés y que "defender Aragón es defender España", a lo que ha añadido: "Ustedes van a defender a Sánchez y nosotros a Aragón".

El portavoz del PP, Fernando Ledesma ha afirmado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no ha actuado con "responsabilidad" y que la ley de amnistía supone "la renuncia al principio de igualdad" entre todos los españoles.

Ledesma ha dicho que los socialistas "negaban la amnistía hace un año", pero tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023 "los independentistas ya tienen su amnistía y Pedro Sánchez ocupa el Gobierno, aunque no podemos decir que esté gobernando España". "Ya veremos si Sánchez inviste a Illa y a Puigdemont por seguir un ratito más en La Moncloa", ha continuado Ledesma.

El portavoz del PP ha recordado que "la inmensa mayoría" de jueces, fiscales y abogados creen que la amnistía es inconstitucional, también el Consejo Consultivo de Aragón y los servicios jurídicos de las Cortes aragonesas, e incluso la Comisión de Venecia dispone que no se han cumplido los requisitos para aprobar una amnistía.

Se ha preguntado "qué haremos cuando estén en la calle todos los amnistiados o Puigdemont sea el presidente de la Generalitat de Cataluña", advirtiendo de que "la ley de amnistía es difícilmente reversible" y, además, "ha convertido a delincuentes en héroes y todo por ocupar el Falcon".

En representación de VOX, Santiago Morón, "la amnistía no se encuentra prevista, específicamente,en la Constitución y solo podría aprobarse previa reforma de la Constitución, y vulnera la igualdad y la separación de poderes: En realidad no deja de ser una operación política con el único fin de atornillar a Sánchez al sillón del Gobierno de España".

"Se ha vulnerado el derecho constitucional de los españoles de poder pronunciarse respecto a la reforma de la Constitución", se ha quejado Morón, añadiendo que "lo bochornoso, lo vergonzante, es el acto de corrupción política de Sánchez, un presidente que amnistía a otro político, Puigdemont, que es prófugo de la justicia y líder del golpe perpetrado en Cataluña en 2017, a cambio de los votos para mantenerse en el poder".

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha anunciado su voto a favor, manifestando sus dudas de que las Cortes tengan competencia para presentar el recurso de inconstitucionalidad. "No compartimos lo que está pasando en el país", ha comentado.

Para el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, "los amnistiados no muestran el compromiso mínimo de no repetir los hechos y se benefician pero no asumen la mínima autocrítica". Ha opinado que la ley de amnistía "no cierra el conflicto, se ha hecho con urgencia y sin consenso ni en el Congreso ni en el país".

LEGITIMACIÓN

La portavoz socialista, Mayte Pérez, ha cuestionado la legitimación de la Comunidad Autónoma para presentar el recurso de inconstitucionalidad y ha preguntado a los populares por qué no lo ha hecho directamente Alberto Núñez Feijóo, al frente del grupo del PP del Congreso de los Diputados.

"Esta ley no invade la autonomía de Aragón", ha continuado Pérez, quien ha espetado a los populares que José María Aznar "amnistió a los ricos y a los bancos y por 16 votos de CiU cedió las competencias de Tráfico a los Mossos, la gestión de impuestos, el 30 por ciento del IRPF y se suprimió la mili".

En representación de CHA, José Luis Soro, ha recalcado que "existen argumentos jurídicos para defender la constitucionalidad y la inconstitucionalidad" de la ley de amnistía, haciendo notar que la Constitución "no la prohíbe de forma expresa". Ha señalado que José María Aznar indultó a 15 terroristas de Terra Lliure por "el pacto del Majestic", tras lo que ha mencionado "la vergonzosa amnistía fiscal, que el TC anuló cinco años después".

El diputado de Podemos, Andoni Corrales, ha considerado que "Cataluña se ha utilizado como arma arrojadiza, ha servido para formar Gobiernos en el bipartidismo, el monstruo al que el bipartidismo ha dado de comer y cuando lo tenían bien hermoso le aplican el 155 para reprimirlo". La ley de amnistía "ha sido un ejemplo de diálogo y democracia", ha zanjado.

El parlamentario de IU, Álvaro Sanz, ha dicho que a PP y VOX "les pareció bien" la ley de amnistía de 1977 porque "sirvió para ocultar los crímenes del franquismo" y ha opinado "prefieren la porra y los barrotes a la democracia y la diversidad política".