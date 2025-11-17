Las Cortes de Aragón solicitan la máxima ejecución presupuestaria en el cierre del ejercicio prorrogado

El portavoz del grupo parlamentario socialista en la Comisión de Hacienda, Óscar Galeano. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda del Parlamento aragonés ha aprobado este lunes una moción para "instar al Gobierno de Aragón que la prórroga del presupuesto 2024 para el año 2025 y el adelanto del cierre del ejercicio no afecte a la máxima ejecución presupuestaria, garantizando la totalidad de subvenciones, fondos de cohesión territorial y ayudas a la vivienda", entre otros asuntos.

La iniciativa ha sido presentada por el PSOE y ha salido adelante con la aprobación del grupo proponente, CHA, Aragón Teruel Existe e IU, y la abstención de Vox, a pesar del voto negativo del PP.

Desde el PSOE, Óscar Galeano ha presentado la moción motivada de una interpelación en Pleno por "las dificultades que implica una prórroga presupuestaria".

"El presupuesto del ejercicio 2025 no va a ser histórico ni un presupuesto de máximos", ha afirmado Galeano, que también ha señalado que "si ya de por sí un presupuesto que se aprueba el 1 de enero tiene dificultades para su ejecución, en el caso de un presupuesto prorrogado como el de este año, vemos que hay partidas con una ejecución preocupante de cara al último trimestre".

En este sentido, el diputado socialista ha expresado que con esta moción "queremos que se impulsen partidas en ámbitos que consideramos básicos para la población, como políticas de despoblación y de equipamientos sanitarios y educativos", entre otros.

Por parte del PP, Blanca Puyuelo ha señalado que "esta moción parte de una premisa falsa", que es que "la prórroga del presupuesto y el adelanto del cierre va a impedir la máxima ejecución posible o el incumplimiento de los compromisos del gobierno".

PARA VOX "LLEGA TARDE" Y PARA CHA "SE ACABAN LAS EXCUSAS"

"Lo que lo impide es la merma de los recursos previstos", ha apuntado Puyuelo, que ha destacado "los noventa millones de euros menos de financiación estatal y cuarenta millones menos de ingresos totales".

El diputado de Vox Fermín Civiac ha manifestado su conformidad con "el espíritu de la propuesta", pero ha considerado que "esta reclamación llega un poco tarde" y "lo que no está ejecutado al 100% no se va a ejecutar".

"No hay presupuesto en el 2025 no por falta de interés político, sino porque no había dinero para hacer grandes anuncios", ha afirmado Civiac.

Por su parte, el portavoz de CHA, José Luis Soro, ha afirmado que "se acaban las excusas para remitir el techo de gasto". Además, ha añadido que "prorrogar un presupuesto no es una cuestión meramente técnica, es una cuestión política", porque "se ha convertido en una coartada para no asumir responsabilidades políticas, por la debilidad de este gobierno".

La posición de Aragón Teruel Existe la ha marcado Pilar Buj, quien ha manifestado que "estamos viendo cómo se sufre la prórroga presupuestaria, como en la necesidad de aprobar decretos especiales para las subvenciones nominativas" y ha apuntado que "en estos meses de final de ejercicio se hace más patente la necesidad de ejecutar aquellas partidas esenciales para el día a día de los aragoneses".

Desde el grupo parlamentario Mixto, Álvaro Sanz (IU) considera que "ya no hay tiempo para tramitar en tiempo y forma el presupuesto del 2026, así que tendremos prorrogado el del 2024, al margen de lo que podamos hablar de otras instituciones".