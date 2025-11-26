Las Cortes de Aragón vuelven a Borja (Zaragoza) casi 900 años después

Miembros de la Mesa de las Cortes, tras la reunión celebrada en Borja (Zaragoza). - EUROPA PRESS

BORJA (ZARAGOZA), 26 (EUROPA PRESS)

La Mesa de las Cortes de Aragón se ha reunido este miércoles en la localidad zaragozana de Borja, en el marco de la voluntad de acercar la Cámara a todo el territorio aragonés y en recuerdo a las llamadas Cortes de Borja de 1134, que congregaron a nobles, caballeros y representantes del pueblo llano para elegir a Ramiro II 'el Monje' como sucesor de Alfonso I 'el Batallador' como rey de Aragón.

Los miembros del órgano rector del Parlamento autonómico, encabezados por su presidenta, Marta Fernández, han sido recibidos en el Consistorio borjano por su alcalde, Eduardo Arilla, y por representantes de la Corporación Municipal. Allí han firmado en el Libro de Honor: "Nuestro objetivo es acercar el trabajo parlamentario al territorio, hacerlo visible y salir de las paredes del Palacio de la Aljafería", ha escrito la segunda autoridad de Aragón, a la vez que ha expresado su orgullo por esta visita y ha agradecido al regidor la acogida.

La presidenta del legislativo ha estado acompañada por los dos vicepresidentes, Ramón Celma y Elisa Sancho, y los dos secretarios, Gerardo Oliván y Carlos Pérez Anadón.

La Cámara ha entregado al alcalde un diploma conmemorativo de la visita y una réplica en miniatura de la escultura 'Lugar de encuentro', del turolense Pablo Serrano, que ha dado forma al logo actual del legislativo aragonés y al resto de concejales una Guía de la Aljafería. Por su parte, el Ayuntamiento de Borja ha regalado a los componentes de la Mesa vinos de las tres bodegas de la localidad y otros productos típicos de la zona.

A continuación, han acudido al Museo de la Colegiata, desde donde se han trasladado a la Casa de las Conchas --Palacio de los Vera--, un palacio del siglo XV situado en la parte medieval de Borja, donde se ha celebrado la reunión extraordinaria de la Mesa. La visita ha finalizado en la Bodega Borsao.

La presidenta de las Cortes, Marta Fernández, de raíces borjanas, ha apostado, en declaraciones a Europa Press, por acercar el trabajo parlamentario al territorio y ha recordado que fue precisamente en Borja, en 1134, tras la muerte de Alfonso I, que legó todos los territorios a órdenes religiosas y militares, donde los aragoneses no aceptaron dicho testamento y acordaron en la ciudad coronar a Ramiro II 'el Monje', padre de la reina Petronila, quien unifica el Reino de Aragón con el Condado de Barcelona para crear la Corona de Aragón.

Ha explicado que la reunión de la Mesa ha sido como la de "cualquier otra semana", con sus dos carpetas --la de régimen interior y la de régimen parlamentario--, y en ella han calificado documentos, han tomado conocimiento de todas las iniciativas que van entrando y han preparado el próximo pleno, que se celebrará este jueves.

OTRAS SALIDAS

El Reglamento de la Cámara establece en su artículo 4 que su sede es el Palacio de la Aljafería, sin perjuicio de que puedan celebrar sesiones en otros lugares del territorio aragonés.

Por tanto, esta no es la primera vez que el Parlamento aragonés sale de Zaragoza ya que, en estos 42 años de autonomía, ha celebrado reuniones extraordinarias en Caspe --por el 20 aniversario del Estatuto de Autonomía, en 2002, y en conmemoración del Compromiso de Caspe--, San Juan de la Peña --por el 30 aniversario del Estatuto, en 2012--, Alcañiz, Albarracín, Ateca, Pedrola o Boltaña.

En este sentido, Fernández ha señalado que la Mesa aprobó por unanimidad el pasado verano realizar una serie de salidas a localidades que han acogido las Cortes en algún momento de la historia. Así, está previsto que acudan a Monzón (Huesca) en marzo y a Valderrobres (Teruel) el próximo otoño, a no ser que el presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, disuelva el Parlamento si no es capaz de aprobar un presupuesto para 2026.