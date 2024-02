Las Cortes convalidan el Decreto de la subvención de 10 millones a la factoría de Figueruelas de Stellantis

ZARAGOZA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado la convalidación este jueves del decreto-ley que regula la concesión de una subvención de 10 millones de euros a la factoría de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) para impulsar el vehículo eléctrico y conectado, y la transición energética, con el único voto en contra de IU y la abstención de CHA y Podemos. El resto de los partidos ha votado a favor.

Ha presentado el Decreto-Ley la vicepresidenta segunda y consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, quien ha señalado que "la industria tiene una importancia fundamental en materia de empleo, es un sector clave en la creación de empleo de calidad y en el crecimiento económico", destacando que "la industria alcanza el 17 por ciento del valor añadido industrial de la región".

Además, "la movilidad está viviendo una transformación significativa y será uno de los factores clave de la transformación económica de España los próximos años", llamando la atención sobre "el problema de las baterías y microchips" al que "no ayuda el contexto internacional".

De esta forma, es necesario "un trabajo conjunto" de todos los actores implicados, como la Administración, las empresas y los sindicatos. Ha recordado que Stellantis es "el gran motor" de la industria de la automoción en Aragón, con 112.778 turismos y vehículos comerciales cien por cien eléctricos en todas las plantas de producción de las distintas marcas asentadas en España.

Las inversiones en tecnología continúan en la factoría de Figueruelas (Zaragoza), con nuevas apuestas, como descarbonizar la planta, y el Gobierno de Aragón "quiere ayudar a Stellantis para que sea una referencia mundial".

El 8 de marzo de 2023 el Gobierno regional y Stellantis España firmaron un protocolo para implementar el plan de inversiones y en septiembre de 2023 se aprobó el decreto que hoy se convalida. "Queremos apoyar a Stellantis, genera miles de puestos de trabajo y su desarrollo puede aumentar todavía más sus perspectivas de futuro", ha dicho Vaquero, indicando que con los 10 millones de ayudas recogidas en este proyecto se impulsan proyectos de descarbonización e innovación, ayudando a la firma a "seguir arraigados a Aragón, siendo el sostén de una multitud de empresas auxiliares".

Ha confiado en que el Gobierno de España siga apoyando la instalación en Figueruelas de "la futura factoría de gigabaterías", afirmando que es "la candidata perfecta" para el proyecto 'Stella Small'.

GRUPOS

La parlamentaria del PP Carmen Herrarte ha mencionado la falta de suministros, la guerra de Ucrania y el conflicto del Mar Rojo, que "provocan parones de producción puntuales", mientras Stellantis "está pensando en crecer".

Ha rechazado "las intervenciones bolivarianas" de IU y ha recalcado "la importancia de la factoría de Figueruelas para Aragón" con 30.000 empleos directos e indirectos y más de 200 empresas auxiliares dependientes de su producción, de manera que "cuando se ataca a las grandes se ataca a las pequeñas, al ecosistema, al tejido industrial local".

La diputada del PSOE Marta Gastón ha recordado que fue el anterior Gobierno de Aragón, de Javier Lambán, en el que ella fue consejera de Economía, quien aprobó inicialmente este Decreto-Ley. Ha destacado "el pulso constante en el que vive el sector de la automoción y, en particular, las plantas productivas, como es el caso de la de Figueruelas", añadiendo que "la toma de decisiones no tiene nada que ver ahora con las de los 80, cuando se instaló GM".

"Mantener la actividad productiva requiere de esta colaboración", también la implantación del vehículo eléctrico, ha continuado Gastón, poniendo de relieve el peso de la industria de la automoción en la actividad económica de Aragón y el conjunto de España. "Es muy importante que el empleo se mantenga", ha recalcado.

Para el diputado de VOX Juan Francisco Vidal, las políticas de Javier Lambán (PSOE) se han centrado en "el subsidio clientelar", generándose "una deuda de más de 9.000 millones de euros" y "muchas subvenciones no han tenido control sobre la consecución de sus objetivos, pero sí han mantenido las redes clientelares".

Desde CHA, José Luis Soro ha aseverado que apoyar al sector de la automoción en proyectos de I+D y medio ambiente "no es de derechas ni de izquierdas", apostando por llevar a término la Agenda 2030 con el liderazgo del Gobierno regional. "El decreto-ley está justificado", pero "incumple el régimen presupuestario para la concesión de subvenciones", ya que el objeto de las ayudas debe ser el mantenimiento del empleo, aunque puede haber supuestos en que no se contemple, casos en los que el Ejecutivo "debe justificarlo debidamente" y "en este caso no existe justificación".

En representación de Aragón-Teruel Existe, Joaquín Moreno ha considerado que esta subvención de 10 millones de euros "no la vamos a discutir", puntualizando que "la política industrial debe incorporar una prioridad, el criterio de cohesión territorial", emplazando a implementar proyectos "en todo el territorio" y desarrollar Platea en Teruel, la logística de Tarazona (Zaragoza), los centros industriales de Sabiñánigo y Monzón, así como la ampliación de los polígonos Santa Bárbara y Los Llanos en Cuencas Mineras (Teruel). "Es imprescindible invertir más allá del corredor del Ebro para vertebrar Aragón", ha zanjado.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha observado que este es el cuarto decreto que contempla una subvención "a la multinacional" Stellantis y ha echado en cara al Gobierno de Aragón que "el neoliberalismo lo practican a ratos", afirmando que estos son "gastos crónicos", por lo que el "no es de urgente y extrema necesidad", añadiendo que "están exonerando a la multinacional a garantizar el empleo" y que en los últimos años "ha despedido a más de 2.000 trabajadores".

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha apoyado la convalidación del decreto y ha dicho que "si el resto de Aragón crece a la par que el valle del Ebro, nos irá a todos mucho mejor".