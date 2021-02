Las Cortes piden estudiar una unidad intermedia en Alcañiz hasta la puesta en marcha de la UCI del nuevo hospital

La Comisión de Sanidad también debate una proposición no de ley de VOX sobre el consentimiento informado en el aborto

ZARAGOZA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno autonómico a realizar un estudio que valore la creación de una unidad de espacios intermedios hasta que se ponga en funcionamiento la UCI del nuevo Hospital de Alcañiz.

Éste ha sido el único punto aprobado de los tres que conformaban una proposición no de ley del Partido Popular y ha salido adelante tras incorporar la enmienda de sustitución presentada por el Partido Aragonés, ha informado la Cámara en una nota de prensa.

Asimismo, se ha rechazado con los votos en contra de PSOE, Podemos, CHA, PAR e IU la petición de ampliar el número de camas en las UCI de todos los hospitales de Aragón hasta llegar, como mínimo, a las plazas que fueron habilitadas para la primera ola de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.

También ha decaído otro punto que pedía dotar al Hospital Obispo Polanco de Teruel de un número mayor de facultativos preparados para la atención hospitalaria de UCI, que ha contado con los votos en contra de PSOE, Podemos, CHA y PAR, mientras que IU se ha abstenido y el resto ha votado a favor.

La diputada del PP Ana Marín ha manifestado que en Aragón "hay un déficit de camas de UCI y no se cumplen las ratios que se establecen, lo que es un problema bastante importante", una situación que "no viene de hoy y no tiene fácil solución".

Por eso, ha apostado por que, "sin solucionar de todo el problema, se consiga poner en marcha el número de camas de UCI que hubo en la primera ola".

COMPROMISO FÉRREO

La diputada socialista Olvido Moratinos ha confirmado que el "compromiso" del Gobierno de Aragón con la provincia de Teruel "es férreo" y ha recordado que los hospitales de Alcañiz y de Teruel, "que son muy necesarios desde hace muchos años, van a ser una realidad por el compromiso del actual Gobierno".

La parlamentaria de Ciudadanos Susana Gaspar ha explicado su voto favorable a la propuesta porque "siempre hemos apoyado todas las iniciativas que piden infraestructuras sanitarias y medios materiales, técnicos y humanos para Teruel porque hay un déficit serio e importante".

La representante de Podemos, Itxaso Cabrera, ha subrayado que el Gobierno "ya está trabajando en planes de contingencia en los hospitales" y ha preguntado al PP "dónde estaban cuando tanto les necesitó Teruel porque dejaron deshecha la sanidad pública".

La diputada de CHA Isabel Lasobras ha señalado que para dotar de más medios a la sanidad pública "se necesita una mejora del sistema de financiación para Aragón porque de nada sirve tener ideas si no disponemos de fondos suficientes para afrontarlas".

REPARTO MÁS EQUITATIVO

El diputado de VOX Santiago Morón ha defendido "la necesidad de que las comunidades autónomas vayan devolviendo sus competencias al Estado para conseguir un reparto más equitativo" y ha criticado que las infraestructuras en la provincia de Teruel "no son una prioridad para el Gobierno de Aragón".

La diputada del PAR, Esther Peirat, ha indicado que desde el Departamento de Sanidad "se trabaja en dicha ampliación, que tiene que ser gradual" y los planes de contingencia lo contemplan. Ha presentado una enmienda in voce para sustituir el punto que pedía habilitar camas de UCI en Alcañiz por la realización de un estudio que valore la creación de una unidad de espacios intermedios, que ha sido aceptada.

El portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha criticado que el PP sea "consciente de que no es sencillo lo que pide" y "quizás lo que busque son réditos en el territorio", pero "no vamos a entrar en eso". Ha añadido que comparte "profundamente" el estado de salud del sistema sanitario, "especialmente en el ámbito rural".

DEBATE SOBRE EL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN EL ABORTO

La Comisión de Sanidad también ha debatido una proposición no de ley de VOX sobre el consentimiento informado en el aborto con el propósito de que la mujer reciba información sobre el proceso de un profesional de la sanidad pública y que en ésta se incluya la realización de una ecografía o la escucha del latido del feto.

VOX también abogaba en su iniciativa por la inclusión en la web del Gobierno de Aragón de información sobre anticoncepción y sexo seguro, asesoramiento para antes y después del aborto e información sobre asociaciones provida.

El diputado de esta formación, Santiago Morón, ha justificado estas propuestas ante la "insuficiente información" que, a su juicio, reciben muchas mujeres que deciden abortar, pero se ha encontrado el rechazo mayoritario del resto de los grupos.

La diputada del PSOE Ana María Arellano ha considerado "incomprensible" reabrir este debate en el siglo XXI, ha criticado que se relacione su práctica con la situación demográfica y ha defendido que las mujeres "saben a lo que van porque se lo han pensado mucho".

La parlamentaria del PP Ana Marín ha solicitado la votación por separado para abstenerse en el primer punto por ser una cuestión recurrida en el Tribunal Constitucional por su partido y votar en contra del "terrible" segundo punto "porque no se puede obligar a nadie", así como apoyar la petición de incorporar información en la web del Ejecutivo.

MIRAR AL FUTURO

La diputada de Cs Elisa Sacacia ha criticado que se "insinúe" que las mujeres están mal informadas. "Queremos mirar al futuro, no a un pasado rancio, por eso reclamamos libertad", ha reivindicado. La diputada de Podemos Itxaso Cabrera ha defendido un "feminismo combativo y antifascista" que apoye a las mujeres "con toda su pluralidad" frente a un conservadurismo "carca, rancio y cutre", que desea "una sombra alargada" para las mujeres.

La parlamentaria de CHA Isabel Lasobras ha asegurado "no dar crédito" ante lo que ha considerado "un ataque a las mujeres basado en demagogias y mentiras", que solo busca la confrontación. "Nos ven como una fábrica de hijos y nos quieren arrebatar nuestros derechos", ha apostillado.

La diputada del PAR Esther Peirat ha preferido ser breve en su intervención ante "un asunto delicado" en el que, a su entender, "entra la moral" y frente al que no se ha posicionado "ni a favor ni en contra" del aborto.

El representante de IU Álvaro Sanz ha rechazado de plano una iniciativa "que denigra a la mujer" de un grupo "que rezuma paternalismo patriarcal por los cuatro costados". "Las mujeres no necesitan tutela para decidir sobre sus cuerpos", ha reivindicado.