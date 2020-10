Las Cortes piden garantizar la disponibilidad del agua de la cuenca del Guadalope tras el cierre de la central térmica

ZARAGOZA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de las Cortes de Aragón han aprobado este martes una proposición no de ley, presentada por el PP, para garantizar la disponibilidad del agua en la cuenca del río Guadalope tras el cierre de la Central Térmica de Andorra (Teruel).

El diputado del PP, Ramón Celma, ha hablado de las consecuencias del cierre de la central térmica. Ha detallado que la cuenca del Guadalope "es un ejemplo de bien regulada, de buen aprovechamiento del agua y de pasar de agricultura de subsistencia o de resistencia a una productiva con grandes inversiones". Ha apuntado que esta situación genera riqueza y que se fije población.

Sin embargo, esto se puede ver "truncado" por el cierre de la central térmica, que podría triplicar el coste del agua para todos los usuarios de la cuenca, lo que haría que los regadíos de la zona fuesen "inviables". "Me consta que el Gobierno de España sabe de este problema, pero también me consta que no ha puesto ninguna solución", ha afeado.

"Si en las Cortes de Aragón somos conocedores de este problema y no ponemos soluciones encima de la mesa, no estaremos haciendo nuestro trabajo". En este punto, ha señalado que si los partidos políticos que están en el Gobierno autonómico --PSOE, PAR, Podemos, CHA-- no atajan esta situación "difícilmente podrán hablar de despoblación, de vertebración del territorio, del mundo rural y de defensa de los pueblos".

"Tenemos una zona en la provincia de Teruel en la que sabemos que funciona la agroalimentación, que tiene productos de máxima calidad, sabemos que hay jóvenes que quieren seguir ese trabajo, y ahora tenemos un grave problema", que es el coste económico de la gestión del agua.

La socialista Silvia Gimeno ha defendido que el PSOE está preocupado por la situación del cierre del central térmica. "Compartimos el análisis respecto al incremento de los costes a los usuarios" y ha recordado que esta PNL es muy similar a la que ya llevó el PP al Pleno de las Cortes el 25 de junio y que salió adelante.

DOBLE PROBLEMA

El diputado de Cs, Ramiro Domínguez, se ha referido a los partidos que conforman el Gobierno de Aragón, en especial a Podemos, para aseverar que "con trasladar --al Ejecutivo central-- no es suficiente, hay que luchar estos temas" y ha apuntado que se trata de "un asunto de voluntad".

En parlamentario de Podemos-Equo, Nacho Escartín, ha subrayado que en Andorra hay un problema doble: el agua de boca, que ha afirmado que es de muy mala calidad, y la necesidad de más usuarios para poder hacer frente al coste de los regadíos. "Oportunidades hay, y ha habido, y el PP nunca dijo nada en esos años en los que el excedente que no gastaba Endesa podría haber ido al agua de boca o a los regentes", ha apuntado, al tiempo que ha defendido que ahora el Gobierno de Aragón está trabajando.

El diputado de CHA, Joaquín Palacín, ha apostillado que esta situación es "otro de los daños" producidos por el cierre de la térmica. No obstante, ha señalado que el Ejecutivo aragonés ya ha tomado medidas dentro de sus competencias para ayudar a los agricultores y ahora "es necesaria una mayor implicación del Gobierno de España".

En representación de Vox, Santiago Morón ha recordado que hace poco más de tres meses del cierre de la Central Térmica de Andorra, "por razones ambientalistas y especialmente políticas", y ha afirmado que "ha traído consecuencias desastrosas, sin haber alcanzado una transición justa".

Por su parte, la parlamentaria del PAR, Esther Peirat, ha compartido "el fondo" de la iniciativa del PP. "Algunas de las medidas que deben llevarse a cabo para paliar este duro golpe --el cierre de la central-- pasan por garantizar la disponibilidad del agua, reducir costes de la explotación e incrementar la capacidad del embalse".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha señalado que este río es uno de los más regulados y ha evidenciado que la central térmica abarataba los costes necesarios para la elevación de aguas, pero ha disentido en las alternativas necesarias, ya que ha considerado que "lo importante es buscar alternativas" e implementar cultivos que rentabilicen el coste del agua y actividades económicas que asuman la demanda que tenía antes la central, entre otros asuntos. Por ello, no ha apoyado esta PNL.

DENEGADA UNA PNL SOBRE LAS BIOREFINERÍAS

En esta misma Comisión, la diputada de Cs, Beatriz Acín, ha presentado una PNL sobre las biorefinerías que ha decaído. En concreto, solicitaba instar al Gobierno de Aragón a mostrar --desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente--, un apoyo firme al sector con la elaboración de un Plan de Impulso que garantice el desarrollo local y contribuya a la generación de empleo en zonas afectadas por la despoblación, con la ayuda de fondos europeos.

La socialista Silvia Gimeno ha criticado --al igual que los otros tres grupos que apoyan al Gobierno de Aragón e IU-- la inconcreción de la PNL por querer "abarcar demasiado" y ha apostillado que se mezclan muchas cosas diferentes.

Por su parte, el PP, a través del diputado Antonio Romero, ha anunciado su voto a favor, al tiempo que ha apuntado que no se puede olvidar que "no hay nada más eficiente que la aplicación directa de los purines en el campo como fertilizantes" y ha hablado de cuestiones como la realización de biogás.

"No nos ha gustado la iniciativa, ha tocado muchos palos y algunos no relacionados, en un sector que genera bastantes controversias", ha apuntado el diputado de Podemos, Nacho Escartín. Mientras, el diputado de CHA, Joaquín Palacín, ha asegurado estar en contra de cualquier planta de biomasa, por considerar que no benefician al territorio.

"A todos nos gustaría reducir los residuos", ha dicho el parlamentario de Vox, Santiago Morón, quien ha pedido que a través de esta iniciativa también se trata de atraer al sector empresarial.

La diputada del PAR, Esther Peirat, ha mostrado su rechazo a esta iniciativa nuevamente por ser demasiado ambigua: "Nos ha costado entender el fondo y deben traer iniciativas acordes a la realidad aragonesa". Asimismo, el parlamentario de IU, Álvaro Sanz, ha puesto de manifiesto que "hay temas que requieren debates muchos más extensos que una PNL".