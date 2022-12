Cortés (PP) urge a Educación a pagar los gastos de calefacción de todos los centros

ZARAGOZA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Aragón, Pilar Cortés ha urgido este jueves al consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno autonómico, Felipe Faci, a ayudar a todos los centros educativos a pagar los gastos de calefacción, afirmando que algunos centros han alertado de que "no pueden hacer frente a estos gastos por el incremento del precio de la energía".

Cortés ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha lamentado "la situación de precariedad" de algunos centros mientras el Departamento "presume del incremento" del Presupuesto para 2023. Ha recordado que el grupo popular defendió una proposición no de ley para solicitar que Educación ayudara a los Ayuntamientos a pagar la calefacción de los centros, pero el cuatripartito lo rechazó.

Ahora, el PP ha presentado varias enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2023 para "hacer frente al incremento de los gastos de energía", lamentando que el cuatripartito las desestime. "Este Gobierno presume del Presupuesto más alto de la historia, pero no traslada las mejoras a Educación y los alumos corren el riesgo de pasar frío", ha dicho la parlamentaria popular.

"¿Dónde está nuestro dinero, qué gestión está haciendo Faci del Presupuesto?", ha preguntado Pilar Cortés, quien ha criticado "la falta total de gestión" del consejero, añadiendo que el Departamento tampoco ha pagado a los miembros de los tribunales de oposiciones del verano pasado, ni las itinerancias de algunos docentes, ni los complementos de algunos equipos directivos de los centros integrados, ni algunos trienios ni el transporte escolar.

Cortés ha preguntado al consejero si "cobra todos los meses", indicando que "a todos los demás les gustaría cobrar todos los meses", y ha recalcado que Faci debe gestionar "unos recursos que son de todos los aragoneses".

Además, la diputada del PP ha señalado que el Departamento ha convocado las subvenciones a la promoción cultural en octubre y noviembre, no en febrero o marzo, como era habitual, y solo ha dado 24 horas para justificar los gastos, lo que "no es de recibo". Ha aseverado que "no se puede gestionar peor, el Departamento gestiona poco, tarde y mal".

"Si Faci es incapaz de gestionar, que deje que otro lo haga. Los aragoneses merecen una mejor gestión de los recursos y esto no es lo que está haciendo Faci", ha concluido la parlamentaria del PP.