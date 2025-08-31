Las Cortes retoman la actividad parlamentaria analizando la protección de la infancia frente al impacto de la tecnología

Archivo - La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas. - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Cámara autonómica aragonesa regresa a la actividad este lunes 1 de septiembre tras el periodo veraniego con la reunión de las comisiones permanentes de cara a la ordenación de la agenda parlamentaria y la primera sesión de la Comisión especial de estudio para reforzar la protección de la infancia frente al impacto de la tecnología.

Este foro especial comienza sus trabajos a partir de las 9.30 horas en la Sala de Comisiones A del Palacio de la Aljafería con una sesión en la que intervendrán de manera sucesiva y con un tiempo tasado de media hora la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, así como cuatro expertos y representantes públicos para realizar sus aportaciones con el objeto de conformar un nuevo marco normativo.

De esta manera, tras la aportación de Gimeno, será el turno a las 10.00 horas del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez. A continuación, intervendrán la directora gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, Cristina Navarro; la vocal asesora de la Subdirección General de Promoción y Autorizaciones de la Agencia Estatal Protección de Datos, Marta Rico; y por último, a las 11:30 horas, comparecerá la directora general de Política Educativa, Ana María Moracho.

Por otra parte, la agenda del día incluye la reunión de presidentes de las comisiones permanentes del Parlamento aragonés, a las 12.30 horas, para coordinar las actividades de las mismas en el nuevo periodo de sesiones, así como de las mesas ampliadas de Bienestar Social, Comparecencias Ciudadanas, Medio Ambiente y Fomento. El martes será el turno de la mesa ampliada de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario y el viernes de la de Agricultura, Ganadería y Alimentación.