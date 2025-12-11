La creación de empresas baja un 6,2% en octubre en Aragón, con 212 sociedades mercantiles constituidas

Archivo - Plataforma Logístico-Industrial de Teruel (Platea). - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Aragón ha caído un 6,2% en octubre en tasa interanual con un total 212 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 67, un 21,8% más.

A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de octubre en la región de la serie histórica, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para la constitución de las 212 empresas creadas el pasado mes de octubre se suscribieron algo más de 3,82 millones de euros, lo que supone un 55,57% menos que en el mismo mes de hace un año.

De las 67 empresas que han echado el cierre el pasado mes de octubre en Aragón, 58 lo hicieron voluntariamente; cinco por fusión con otras sociedades y las otras cuatro restantes por otras causas.

Baleares (+29,12%) Canarias (+23,94%) y País Vasco (+19,3%) han registrado crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se han situado Navarra, Extremadura y Aragón con retrocesos de un 41,82%, 9,02% y un 6,19%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Castilla-La Mancha (+29,73%), Baleares (+26,44%) y Asturias (+22,86%) han sido las comunidades autónomas que más empresas han destruido en tasa interanual, mientras que Murcia, Castilla y León y La Rioja las que menos, con retrocesos de un 48,98%, 22,34% y un 16,67%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que han ampliado capital bajó un 2,2% en Aragón en octubre, hasta las 44 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones ha alcanzado los 22,31 millones de euros, cifra un 20,9% inferior a la de octubre del año anterior.