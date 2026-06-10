La creación de empresas sube un 6,4% en abril en Aragón, con 215 sociedades mercantiles constituidas

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ZARAGOZA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Aragón ha subido un 6,4% en abril en tasa interanual, con un total 215 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas han sido 60, un 20% más.

Así lo indican los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del tercero mejor dato de constitución de empresas en un mes de abril en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de abril, la creación de empresas en Aragón encadena tres meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 215 empresas creadas el pasado mes de abril se suscribieron algo más de 19,31 millones de euros, lo que supone un 23,75% más que en el mismo mes de hace un año --19,31 millones de capital desembolsado--.

De las 60 empresas que han echado el cierre el pasado mes de abril en Aragón, 53 lo ha hecho voluntariamente; 7 por fusión con otras sociedades y las otras 0 restantes por otras causas.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La Rioja (+41,94%) Asturias (+39,6%) y Murcia (+23,33%) han registrado crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Canarias, Madrid y País Vasco con retrocesos de un 9,37%, 8,87% y un 8,41%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, ha aumentado en todas las comunidades siendo Extremadura (+100%), Navarra (+100%) y La Rioja (+58,33%)) donde más empresas se destruyeron, excepto en Murcia en donde la tasa interanual de disoluciones se ha reducido un 61,9% y en País Vasco, con una caída del 28,33%.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que han ampliado capital ha subido un 27,1% en Aragón en abril, hasta las 61 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones ha alcanzado los 18,11 millones de euros, cifra un 42,5% inferior a la de abril del año anterior.