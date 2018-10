Creada la Unidad de Refuerzo Flexible que sustituye a la UAPO y con el mismo uniforme que el resto de agentes

Publicado 17/10/2018 14:30:05 CET

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado la creación de la Unidad de Refuerzo Flexible de la Policía Local que sustituye a la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO) y tendrá el mismo uniforme que el resto de agentes de este Cuerpo policial.

La concejal delegada de Policía Local, Elena Giner, ha explicado que la nueva Unidad "permite adecuarse a la realidad actual y las acciones preventivas. Reforzará la actuación de proximidad y al resto de unidades y flexibilizará y dotará más eficacia a la acción policial". Como ejemplo ha dicho que su misión es el refuerzo de la vigilancia de centros como los colegios y acciones de mediación e intervención comunitaria.

"Es el enfoque que queremos que tenga la Policía Local y esta Unidad que forma parte de un modelo de siglo XXI para modernizarla y potenciar la visión de proximidad del siglo XXI".

Giner ha explicado que en función de la intervención el mando policial decidirá la mejor operatividad, a veces podrían acudir en parejas y a pie o el máximo numero de agentes.

La plantilla será la misma (114 efectivos de la UAPO) y se ampliará en cuanto haya plazas, las funciones están contempladas en el conjunto de la Policía Local, se vinculan al apoyo del resto de unidades y con carácter preventivo y de intervención en distritos y barrios en la resolución de conflictos.

"No es una media antipolicía o en contradicción con el reconocimiento a la Policía Local. El debate no es UAPO si no, sino un enfoque de policía desde el que se desmonta una polarización en el que hay intereses políticos o de otra índole que buscan generar confrontación y arrinconar al Gobierno de ZeC. Los hechos demuestran que no es así sino que estamos por los policías y mejorando sus condiciones y es un debate que se construye desde fuera que no se corresponde con la realidad".

UNIFORMIDAD

Ha recordado que la UAPO se crea en 2006 bajo la premisa de la celebración de la Expo y previsible modificación de la Ley de Fuerzas y Cuerpos del Estado que dotaría de más competencias a la Policía Local, que finalmente no se aprobó y la Expo ya ha pasado hace más de diez años.

Tras subrayar que la Unidad de Refuerzo Flexible "será de apoyo al resto de unidades", ha avanzado que mantendrá una reunión con los agentes de la UAPO --los 114 se oponen a la medida-- para explicar la dudas que tengan.

El uniforme de la UAPO, de aspecto antidisturbios, se eliminará a los largo de este año y del 2019 y se sustituirá por el mismo del resto de agentes, lo que tendrá un coste de 28.000 euros. Giner ha argumentado que "no es necesaria esa uniformidad par hacer una labor de refuerzo y proximidad.

Asimismo, la Unidad de Refuerzo Flexible pasará de cinco a tres sectores que serán el norte (Actur, Arrabal y Santa Isabel), Centro (Casco Histórico, Delicias, Universidad y La Almozara) y Sur (Casablanca, San José, Oliver, Miralbueno, Torrero y La Paz). Esta concentración de sectores deriva de los preacuerdos con los sindicatos en febrero de 2018, ha apuntado.

Finalmente, Elena Giner ha agradecido el trabajo de la Policía Local en las fiestas del Pilar porque toda la plantilla ha estado operativa y ante espacios cambiantes como esta edición.

Además, en Valdespartea ha logrado paliar los efectos de las aglomeraciones en colaboración con los vecinos y la Delegación del Gobierno de España en Aragón, ya que ha sido más intensa la colaboración con la Policía Nacional.