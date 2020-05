La crisis sanitaria supone una pérdida de 2,3 millones de ingresos en el Ayuntamiento de Huesca

HUESCA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca estima que la crisis sanitaria del coronavirus va a conllevar una caída de ingresos en las arcas municipales, vía impuestos, de 1.866.000 euros. A ello habría que añadir los aproximadamente 500.000 euros que se dejarían de recaudar en el Patronato Municipal de Deportes, alcanzando la cifra de 2.300.000 euros.

Así lo ha dado a conocer el concejal del área de Hacienda del Consistorio oscense, José María Romance, teniendo en cuenta un estudio realizado en el ámbito municipal.

El informe estima que 1.866.000 euros será la cuantía que deje de recibirse vía impuestos directos, como el IBI, el impuesto de vehículos y el IAE; vía impuestos indirectos, principalmente el ICIO y vía tasas y precios públicos.

Ha explicado que la reducción en la previsión de ingresos de 1.866.000 euros viene motivada por diferentes capítulos, como los impuestos directos con una reducción importante y la incertidumbre de que puedan aumentar los impagos, porque la "complicada" situación de las familias.

A esta cantidad habría que sumar 500.000 euros que de media se estima que se dejarán de recibir en el Patronato Municipal de Deportes, cuya actividad está paralizada desde el día 14 de marzo, por lo que la cantidad sumaría 2.300.000 euros de caída de ingresos entre el Ayuntamiento y el citado Patronato.

INCERTIDUMBRE

Romance ha dicho que hay que tener en cuenta que además de la caída de ingresos, las arcas municipales deben hacer frente a una serie de gastos imprevistos, que se cifran, de momento, entorno a los 500.000 euros.

"Incertidumbre", ha dicho el concejal, en el Ayuntamiento por si no llegan las aportaciones económicas de otras administraciones, que rondan de media los 12 millones de euros, aunque Romance ha asegurado que de momento están llegando.

Para hacer frente a la situación actual, el Ayuntamiento ha realizado una modificación presupuestaria de 100.000 euros y el responsable de Hacienda ha adelantado que próximamente el Consistorio se verá obligado a hacer otra. En este punto, ha recordado al Gobierno Central la necesidad de que de autonomía a los ayuntamientos para movilizar recursos y hacer uso del superávit y flexibilice la regla de gasto.

En concreto ha reclamado que este año y posiblemente el que viene no se tenga en cuanta la regla de gasto y ha aseverado que el Ayuntamiento no tiene problemas de liquidez.

Romance ha trasladado que las aportaciones están llegando y hasta la actualidad se está pagando, además de que la liquidez es "tremendamente positiva, no hay riesgo", ha enfatizado. No obstante, ha precisado que esta situación "no quiere decir que no haya preocupación por una falta de ingresos que se va a producir durante todo el año 2020", ha aventurado.