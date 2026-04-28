La crisis de la vivienda tendrá una respuesta "rápida y contundente" del Gobierno PP-Vox

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, saluda a la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, en el Pleno de las Cortes de Aragón. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón y presidente en funciones, Jorge Azcón, ha prometido dar una respuesta "rápida y contundente" a la crisis de la vivienda en la Comunidad Autónoma. Ha dedicado a esta materia parte de su discurso en la primera jornada de la sesión plenaria de investidura que celebran las Cortes de Aragón este martes y miércoles.

"Estoy muy satisfecho" con el Plan Aragón Más Vivienda, ha afirmado Azcón, quien ha apuntado que actualmente se están impulsando 3.000 nuevos hogares y esta legislatura se promoverán 4.000 viviendas públicas más, utilizando para ello los aprovechamientos públicos de los Planes de Interés General de Aragón (PIGA).

Se reducirán las cargas regulatorias y fiscales de la vivienda, se bajará el impuesto de transmisiones patrimoniales para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes de hasta 36 años, personas con discapacidad, víctimas de violencia machista y familias numerosas en el medio rural.

"El acceso a la vivienda va a ser una prioridad" y se ampliarán las deducciones por adquisición y rehabilitación de vivienda habitual y se concederán avales para el acceso a hipoteca para jóvenes y familias numerosas.

El candidato ha hecho hincapié en "la inactividad" del anterior Gobierno del PSOE "durante ocho años", insistiendo en que su equipo no reducirá el "ritmo" de construcción de viviendas públicas.

PRIORIDAD

"El acceso a la vivienda de los aragoneses será una prioridad y, por ello, fomentaremos la rehabilitación de inmuebles destinados al alquiler asequible mediante deducciones autonómicas en el IRPF sobre las inversiones ya realizadas".

También se impulsarán incentivos tanto para propietarios como para inquilinos con el fin de aumentar la oferta, favorecer la estabilidad residencial y garantizar precios accesibles.