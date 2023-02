Los críticos de la Ejecutiva del PAR presentan una moción de censura para relevar a Aliaga y convocar primarias

ZARAGOZA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 de los 28 miembros de la Ejecutiva del PAR han registrado una moción de censura con la que proponen relevar en la presidencia de este partido al vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, por el senador autonómico Clemente Sánchez-Garnica. Su intención es convocar primarias y preparar las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

En declaraciones a Europa Press, Sánchez-Garnica ha comentado que entre los firmantes se encuentra el exvicepresidente de la DPT, Alberto Izquierdo, y los directores generales del Gobierno de Aragón que forman parte de la Ejecutiva del PAR.

"Hemos esperado hasta el último instante para tratar de hablar con el presidente, pero ha sido imposible", ha indicado Sánchez-Garnica, quien ha puntualizado que los 16 firmantes de la moción de censura seguirán "con la mano tendida para intentar llegar a acuerdos" con Aliaga hasta que se celebre la reunión de la Comisión Ejecutiva en la que se votará esta iniciativa.

Sánchez-Garncia ha sido tajante: "No nos ha quedado otra, hay mucha gente detrás y no podíamos esperar más tiempo", haciendo hincapié en que "estas cosas hay que resolverlas en un plazo que no puede pasar de esta semana". El candidato espera que la Ejecutiva se reúna este viernes, en todo caso "lo antes posible".

Respecto a su designación, ha aseverado: "Me ha tocado a mí el marrón, alguien tenía que ser la alternativa y, como tenía que ser el más antiguo, me ha tocado a mí", aunque "si se puede llegar a un acuerdo me liberaría". "No tengo ningún interés de ningún tipo", ha aclarado.

"No podía quedarme de perfil por responsabilidad y respeto a toda la gente que ha firmado", ha explicado Sánchez-Garnica, quien ha abogado por "desbloquear el partido, preparar las elecciones y dar certeza a nuestra gente, no estar esperando 'sine die' que un juez decida lo que un señor que ya casi no está en el partido quiere hacer".

Además, ha dejado claro que es necesario celebrar un nuevo congreso, si bien ahora el PAR se juega su "supervivencia política" dada la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales. Ha asegurado que, si prospera la moción de censura, la Ejecutiva no tomará más acuerdos que los relacionados con las elecciones.

Ha enfatizado que los firmantes de la moción de censura están "dispuestos a llegar a acuerdos", pero ambas partes deben "sentarse y ceder", y "si hay que retirar el recurso --judicial--, se retira y si hay que retirar la moción, se retira, pero juntos, lo que quiere la gente".