El Cross Nacional I Gran Premio 'Ciudad de Teruel' de Campo a Través se celebrará el 26 de febrero

El Parque de Los Fueros-Ricardo Eced acogerá el 26 de febrero el Cross Nacional I Gran Premio Ciudad de Teruel de Campo a Través, una prueba que contará con atletas de primer nivel y con inscripción gratuita para los niños, de manera que todo el que lo desee podrá compartir esta jornada con corredores muy destacados en esta modalidad.

Así lo han expuesto el concejal de Deportes de la capital turolense, Carlos Aranda, el atleta Toni Abadía, el presidente del Club Atletismo Calatayud, Víctor Navarro y el presidente de la Asociación Atlética Turolense, César Torrente.

Para el edil, se trata de una prueba de cross de élite "en la que cualquier persona va a poder participar" organizada por los dos clubes de atletismo. "Desde el Ayuntamiento llevamos tiempo impulsando este tipo de eventos deportivos como parte de la promoción del deporte y

también de nuestra ciudad", ha indicado Aranda, considerando que la jornada "será una fiesta porque podremos ver correr a atletas de primer nivel y también correr con ellos".

Por su parte, Víctor Navarro ha afirmado que desde la organización se pretende que esta prueba sea un referente a nivel nacional "y que se conozca a Teruel también por estas pruebas de élite". Está incluida en el calendario de la Federación Española, con la colaboración de la

Federación Aragonesa y coincide con el centenario de ésta última, por lo que también se llevará a cabo un pequeño acto por ese motivo con la asistencia del presidente y de la junta directiva.

"Es una prueba de nivel nacional pero con participación internacional", ha agregado, al tiempo que ha resaltado que van a participar atletas de distintos países, entre ellos Kenia y Marruecos,

"y seguramente también de Portugal y alguna otra nacionalidad". El objetivo es que sea una prueba en la que "el deportista popular pueda estar junto al atleta de élite", incluyendo todas las categorías, promocionando el deporte base con la inscripción gratuita de los

más pequeños, independientemente de si se está federado o no.

"El atleta popular va a poder participar por una pequeña cantidad de cinco euros y va a poder correr junto a los deportistas de élite. Va a ser una fiesta para Teruel", ha dicho, recordando que tanto los niños como los atletas federados podrán participar gratuitamente y que "merece la pena aprovechar esta oportunidad de poder correr junto a los atletas de élite".

INSCRIPCIONES HASTA EL 23 DE FEBRERO

La organización espera superar los 500 participantes, al ser la primera edición, aunque les gustaría estar "más cerca de 1.000 que de los 500". Las inscripciones se pueden realizar a través de la web granpremiointernacionaldearagondecampoatraves.com o en el enlace

https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/i-gran-prem...- a-travs hasta el 23 de febrero.

La prueba discurrirá sobre un circuito de 1.500 metros, dando distinto número de vueltas según las categorías, comenzando los niños con 500 metros y finalizando la élite con 9 km, tanto hombres como mujeres.

Por su parte, César Torrente ha explicado que este cross surgió con la idea de retomar la prueba autonómica que se realizaba hace algo más de una década en el Parque de Los Fueros "dándole un salto de calidad y potenciar un poco más estas pruebas, que si bien se están haciendo en muchos pueblos, en Teruel se había dejado de hacer". El hecho de

contar con Atletismo Calatayud responde al hecho de que "son especialistas en organizar eventos", ha referido, "y para hacer algo bien es mejor contar con gente que ya sabe hacer las cosas bien".

Torrente ha puesto de manifiesto su esperanza en que esta prueba "sea la primera de muchas ediciones".

El atleta Toni Abadía ha calificado a Teruel como su ciudad de adopción, al igual que el resto de la provincia, y ha expresado su alegría por retomar de una manera innovadora el cross del Parque de Los Fueros, subrayando que es uno de los recorridos más duros que ha llevado a cabo en su larga trayectoria: "No me cabe duda de que el día 26 va a ser una gran fiesta del atletismo en el año del centenario de la federación aragonesa, y no podía estar Teruel al margen de ese centenario.

Para Abadía, "Teruel es sinónimo de deporte, es sinónimo de vistosidad, de buenos paisajes, de altitud, que también eso se nota a la hora de correr, y espero recuperar un estado de forma para poder batir el cobre con los atletas keniatas, porque son muy buenos los que van a venir, y ojalá el día 26 de llene el Parque de Los Fueros y sea un éxito ya que después de año 2020 necesitamos alicientes así", ha finalizado.

El Club Atletismo Calatayud ha organizado entre otros eventos importantes, un cross internacional en Zaragoza y dos campeonatos de España, en Calatayud y en Zaragoza.