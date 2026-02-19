Cruz Roja establecerá un dispositivo especial durante el fin de semana para las Bodas de Isabel de Segura en Teruel

TERUEL 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Teruel pondrá en marcha un amplio dispositivo sanitario y preventivo con motivo de la celebración de Las Bodas de Isabel de Segura, uno de los eventos históricos y festivos más multitudinarios de la ciudad. El operativo se desarrollará a lo largo de todo el fin de semana e incluirá ambulancias de soporte vital básico y puestos de primeros auxilios distribuidos estratégicamente en las zonas de mayor afluencia.

En la jornada del viernes 20, el dispositivo se activará a las 12.00 horas y se mantendrá operativo hasta las 00.00 horas. Contará con una ambulancia de soporte vital básico y un puesto de primeros auxilios.

Al día siguiente, se reforzará el despliegue desde las 10.00 horas hasta las 02.00 horas de la madrugada. De nuevo, volverán a estar activas una ambulancia y un puesto de primeros auxilios. Para los principales actos del día se dispondrán varias ambulancias: una para el Torneo del Rey y dos ubicadas en Calle Nueva y Calle Hartzembusch durante la escena del beso y muerte de Diego.

El domingo 22 el dispositivo estará activo entre las 10.00 y las 15.00 horas y contará con una ambulancia y un puesto de primeros auxilios, además de dos ambulancias situadas en Calle San Martín y Calle Hartzembusch durante los funerales y el entierro de Diego. Para cualquier incidencia, Cruz Roja recuerda que se puede contactar con el teléfono de urgencias: 978 602 222.