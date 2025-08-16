Cruz Roja Huesca cierra "con éxito" su dispositivo en la plaza de toros durante las fiestas laurentinas

Dispositivo de Cruz Roja Huesca en la plaza de toros durante las fiestas laurentinas - CRUZ ROJA HUESCA

HUESCA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El voluntariado del área de Socorros de Cruz Roja en Huesca ha concluido, "con éxito" su dispositivo preventivo en la plaza de toros tras nueve jornadas de servicio durante las fiestas de San Lorenzo.

En total, se han llevado a cabo un total de 14 servicios en 9 días, sumando 51 horas de cobertura sanitaria en los distintos festejos taurinos celebrados: vaquillas, novilladas, concurso de recortadores, Gran Prix y corridas de toros.

El operativo ha contado con 1 ambulancia de soporte vital avanzado (SVA) y 3 ambulancias de soporte vital básico (SVB), y, sobre todo, con un equipo humano, profesional y comprometido con los valores de la entidad, que ha hecho posible la atención de 75 personas, de las cuales 15 requirieron traslado a centros hospitalarios.

APOYO PROVINCIAL Y TRABAJO EN RED

Para llevar a cabo estos servicios, la Asamblea Local de Huesca ha recibido el respaldo de una veintena de voluntarios y voluntarias procedentes de prácticamente todas las asambleas de la provincia: Somontano, Bajo-Baix Cinca, Ribagorza, Cinca Medio y de la Asamblea Local de Tamarite de Litera.

Gracias a este esfuerzo compartido, Cruz Roja Huesca ha podido garantizar la cobertura preventiva sanitaria en unos días intensos de celebraciones, siempre con la premisa de velar por la seguridad y el bienestar de quienes han acudido a las corridas de toros, vaquillas matinales y restantes festejos que han tenido lugar en el coso taurino.

COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA

"Han sido días intensos en los que, junto a nuestros voluntarios y voluntarias, hemos trabajado para que las personas que han acudido a la plaza de toros hayan disfrutado de unas actividades con la seguridad de recibir una asistencia inmediata ante cualquier percance. El equipo ha prestado apoyo y ayuda en todo momento con profesionalidad y trato cercano", han señalado responsables del área de Socorros de Cruz Roja Huesca.

La entidad ha trasladado su profundo agradecimiento a todas las personas voluntarias intervinientes por su entrega y dedicación, así como a la ciudadanía por la responsabilidad mostrada, que ha contribuido a que las fiestas laurentinas se hayan podido vivir con seguridad.

Cruz Roya se ha mostrado satisfecha de haber podido ayudar a las personas y de haber compartido momentos de celebración, al tiempo que expresa su firme disposición de seguir estando allí donde la sociedad de Huesca lo necesite tanto en próximas ediciones de sus fiestas como en cualquier otro momento.