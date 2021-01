Cs apuesta por "cumplir con los plazos que nos hemos dado" para aprobar la Ley de Simplificación Administrativa

ZARAGOZA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha apostado este lunes por "cumplir con los plazos que nos hemos dado" para aprobar el proyecto de ley de Simplificación Administrativa, recordando que todos los portavoces acordaron por unanimidad, el 30 de diciembre, el procedimiento para tramitarlo con la intención de aprobarlo en la sesión plenaria del 11 de febrero.

En rueda de prensa, Pérez Calvo ha rechazado la posibilidad de abrir ninguna prórroga en el trámite de enmiendas de "una de las leyes más importantes" de la presente legislatura, que además es una de las "líneas naranjas" establecidas por Cs para aprobar la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2021.

Se ha mostrado satisfecho por el cumplimiento progresivo del calendario de tramitación de esta iniciativa legislativa, insistiendo en que "hemos estado trabajando desde el primer momento a fondo" al ser un tema "importante y urgente" que no ofrece "ningún motivo" para demorarlo. "Sería una tremenda ironía que empezáramos a poner trabas a la tramitación de una ley que nace para simplificar las cosas", ha zanjado.

Ha observado que esta será "una ley compleja" porque "viene a fagotizar 13 o 14 leyes que estaban dificultando las cosas a la gente que quiere aportar y pide que les ayuden, que el trato con la Administración no se les ponga cuesta arriba". Ha recalcado que su objetivo es propiciar "un cambio estructural" en la relación entre la Administración y los administrados.

"Si de Cs depende no va a haber prórroga de ningún tipo ni demora por ganar tiempo", ha advertido Pérez Calvo, aunque a alguna fuerza política "no le guste que se apruebe a la mayor brevedad y con todas las garantías". Pérez Calvo ha añadido que "no sería serio lanzar el mensaje de que vamos a pedir una prórroga".

El líder de Cs Aragón ha expresado su "respeto" al PP, que en una rueda de prensa, esta mañana, ha rechazado las "prisas" en esta iniciativa legislativa. Ha opinado que "hay tiempo suficiente para desbrozar la ley y tratar de introducir todos los elementos de mejora que estimen oportunos".

También ha dicho que "hay aspectos manifiestamente mejorables" y que Cs presentará varias enmiendas "siempre desde una actitud propositiva" porque "tiene que ser una ley que nazca con todas las garantías jurídicas". Tras las audiencias legislativas, ya sustanciadas, "es el momento" de proponer mejoras a través de las enmiendas "siempre dentro de los plazos previstos", ha agregado.