Cs crea dos gestoras para la militancia de la capital aragonesa con la intención de reforzar la "solvencia y unidad"

ZARAGOZA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) Aragón ha creado dos gestoras para atender a la militancia de la ciudad de Zaragoza, que se organizará en dos nuevas agrupaciones, que recogerán a los afiliados que hasta ahora estaban en tres. El líder autonómico, Daniel Pérez Calvo, ha afirmado que los militantes tienen "ganas de participar" y de dar una "imagen de solvencia y unidad".

La dirección autonómica de Cs Aragón responde así a las dimisiones de los cargos orgánicos de la mayor parte de las juntas directivas de las tres agrupaciones de la capital aragonesa existentes hasta ahora y de otros municipios de la provincia de Zaragoza, días atrás. Dentro de seis meses, como disponen los estatutos de la formación naranja, los afiliados elegirán a sus nuevas juntas.

En rueda de prensa, Pérez Calvo ha dejado claro que la creación de las gestoras es "una solución temporal", en ningún caso "un parche", haciendo notar que son "dos gestoras, no dos gestorías" porque "desde el primer momento van a estar gestionando, dinamizando a los afiliados, promoviendo actividades participativas, encuentros, dando vida a la estructura de una militancia que está con muchas ganas de trabajar, de implicarse de lleno en un proyecto al que todos se apuntaron tratando de fortalecer la casa común del centro liberal, que representa Cs".

La creación de las gestoras conlleva la disolución del Comité Local de Zaragoza. "Teníamos pequeños excesos de estructura", ha reconocido Pérez Calvo, quien ha apuntado que este tipo de órgano no existe en todas las ciudades, sí en Madrid o Valencia, pero no en Barcelona, de forma que "no es una estructura obligatoria, como sí lo son las agrupaciones".

Ha observado que los 14 miembros de las gestoras "no son caras nuevas dentro del partido", sino que "no han tenido nunca el protagonismo activo que van a tener ahora", una "tremenda generosidad" que les ha agradecido. Pérez Calvo ha comentado que algunos sí han recibido una llamada de la dirección para animarles a participar en las gestoras y otros se han ofrecido "desde el primer momento".

Asimismo, ha destacado que todos tienen "una enorme ilusión" porque el de Cs es "el proyecto que España necesita" y ha añadido: "Vamos a hacer grandes cosas y el único pago que esperamos a cambio es poder hacer cosas por nuestra gente y ensanchar el espacio del centro". "Lo más importante es el proyecto que tenemos en marcha, que debe primar por encima de cualquier otro interés", ha continuado Pérez Calvo.

NUEVAS AGRUPACIONES

La gestora de la Agrupación 'Ramón Pignatelli', a la que pertenecen 13 distritos de la ciudad, estará formada por José Ramón González Barriga, José Ángel Bolea, Félix Peregrina, Álvaro Aparicio, Alba Boudet, Ana Alejandre y Alexandra Tudela, mientras que componen la gestora de la Agrupación 'María Moliner' Cristina Sobrino, Beatriz García, Carlos Gallego, Susana Pérez, Marta Salas, María Jesús Cardoso y Manuel Bruned.

Respecto al resto de la provincia de Zaragoza, Cs está elaborando un nuevo mapa de agrupaciones porque la estructura anterior "no resultaba todo lo eficiente que podía ser", ha manifestado el líder autonómico, quien "a no tardar" presentará el nuevo Comité Provincial de Zaragoza.

Pérez Calvo ha estimado "no se va a producir un retraso por no tener gente", sino que "hay gente muy válida, con perfiles magníficos y que está encantada de trabajar en este proyecto y volcarse en todo lo que se les pida y más", añadiendo que "este partido va a crecer, va a ir a más, va a ilusionar en la medida en que seamos capaces de trasladar nuestro mensaje", lo que exige tener "estructuras eficientes".

El secretario de Organización de Cs Aragón, Javier Puy, ha dicho que "Huesca y Teruel están estupendamente bien" y que el Comité Provincial de Zaragoza será propuesto "en pocas semanas".