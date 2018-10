Cs cree que el alcalde está "inhabilitado" para realizar más procesos participativos tras caer la votación

Publicado 11/07/2018 18:21:02 CET

ZARAGOZA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Casañal, ha asegurado que el "paupérrimo número de votos" en los presupuestos participativos, un 0,966 por ciento del censo, "inhabilitan" al alcalde, Pedro Santisteve, para realizar más procesos de este tipo.

Casañal ha remarcado también que "el alarmante descenso del número de votos" con respecto a los presupuestos participativos del año anterior son las consecuencias "de haber creado altas expectativas que se convirtieron, durante el proceso, en grandes frustraciones".

El concejal de Cs ha relatado que "lo que mal empieza, mal acaba" al contar que el proceso empieza con polémica al no poder votar casi 2.000 vecinos en sus distritos por aparecer en otros; para continuar con "renuncias de algunas mesas de los presupuestos participativos" o "la no viabilidad de algunos de los proyectos más votados, que acabaron siendo descartados"; y terminar con "juntas de distrito que no ratificaban los proyectos en primera instancia y que provocó retrasar el inicio de las votaciones".

Casañal ha asegurado que todas estas "desagradables situaciones" han tenido como denominador común "la mala gestión del alcalde y su equipo de gobierno", que "han sido incapaces de aprender de la gran chapuza que hicieron durante el proceso de presupuestos participativos del año anterior".

Ha anunciado que interpelará a la consejera municipal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Elena Giner, para saber "cuánto ha costado este sonoro fracaso" y "qué medidas piensa tomar para intentar salvar los procesos de presupuestos participativos que quedan por llevar a cabo durante este año".