Cs desea impulsar un "plan renove" para actualizar los polígonos industriales

Publicado 02/05/2019 11:36:40 CET

ZARAGOZA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Daniel Pérez, y a la Alcaldía de Zaragoza, Sara Fernández, se han reunido este jueves con representantes de la Federación de Polígonos Empresariales de Aragón (FEPEA), a quienes han transmitido su deseo de impulsar un "plan renove" que permita actualizar estas áreas industriales y dotarlas de todos los servicios necesarios.

En declaraciones a los medios de comunicación, Pérez ha advertido de que el diálogo y la colaboración con los representantes de estos parques empresariales "es necesaria porque durante muchos años hubo la costumbre de poligonizar, no podía haber municipio sin un polígono, pero esos polígonos se han quedado vacíos de contenido".

Ahora "hay que reactivar la política industrial, atraer industria a Aragón y, para eso, necesitamos polígonos puestos al día que tengan acceso a las nuevas tecnologías", porque no se puede atraer industria a polígonos que "no tienen fibra óptica, si no hay unas buenas infraestructuras de comunicación y no están a la vanguardia en nuevas tecnologías y en propuestas modernas para que la inversión se instale".

En Aragón existen más de 300 polígonos industriales y algunos de ellos se han convertido "en auténticas escombreras, en vertederos", ha lamentado Pérez, para indicar que la administración debe dar voz a estas asociaciones y analizar "qué podemos hacer para reactivarlos. Lo primero que hay que hacer es ver cómo están, activar un plan renove para ponerlos al día y dotarlos de todos los servicios", ha recalcado.

La candidata de Cs a la Alcaldía, Sara Fernández, ha subrayado que Zaragoza "tiene que ser realmente una ciudad atractiva para las inversiones y eso pasa por tener unos polígonos industriales que realmente atraigan a las empresas, a entidades que quieren instalarse allí".

El ayuntamiento debe poner en marcha un plan para estas zonas, si bien "hay polígonos que necesitan una intervención más urgente", como Cogullada o Malpica, que se encuentran "dentro del casco urbano y que están completamente abandonados", ha dicho Fernández.

Ha coincidido en que se debe contar con la federación para desarrollar medidas que respondan a sus necesidades y dotar a los polígonos de "unos servicios adecuados" en pavimentación, aceras, infraestructuras, transporte, señalética.

OTROS USOS

"Hablamos también de revitalizarlos con modificaciones de usos dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), adaptarlos a las necesidades para ofrecer algo adecuado a la demanda existente", ha manifestado.

La candidata ha recordado que en esta legislatura el grupo municipal de Cs ha presentado distintas iniciativas para desarrollar estas áreas industriales, para que se adapten a la normativa de circulación y se reactiven, pero "Zaragoza en Común no las ha llevado adelante, se ha quedado en buenos gestos".

"Vamos a seguir reivindicando unas medidas específicas para polígonos industriales, a poder ser con el mayor consenso político posible porque son unos planes que tienen que tener una ejecución a medio y largo plazo y con un presupuesto que respalde esas medidas", ha señalado Fernández.

MEJORAS

Por su parte, el vicepresidente de FEPEA, Carlos Marquino, ha detallado que van a mantener reuniones con todos los candidatos de todos los partidos para transmitirles sus reivindicaciones y ha asegurado que la acogida de Cs ha sido "fenomenal".

Marquino ha explicado que en 2017, durante un congreso, ya se plantearon las necesidades de los 348 polígonos que hay en Aragón. "El 46 por ciento están vacíos y hay que revitalizarlos", pero para conseguirlo "nos falta una norma, una ley para los polígonos industriales y áreas empresariales que haga que puedan gestionar no solamente la administración pública sino las propias empresas", que propicie una colaboración público-privada de estas zonas.

Ha solicitado a todos los partidos "que trabajen en el mismo barco junto con los empresarios", para que puedan ser también "parte de esa solución" y ha advertido de que se necesitan mejoras en movilidad, seguridad, transporte público y en la instalación de fibra óptica, "porque estamos hablando mucho de industria 4.0, de economía circular, y al final nos encontramos con que o tenemos ADSL o no tenemos fibra y esa es la realidad", ha sentenciado.