Cs dice que la "inacción" del Gobierno pone en peligro la financiación europea de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto

Publicado 01/07/2019 10:50:42 CET

ZARAGOZA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los diputados de Ciudadanos (Cs) por Zaragoza y Teruel, Rodrigo Gómez y Joaquín Moreno, han criticado que la "inacción total" del Gobierno pone en peligro la financiación europea de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

Por ello, han pedido al Ejecutivo central la redacción de un nuevo proyecto de este tramo como vía de altas prestaciones, en concreto, doble vía electrificada de uso mixto pasajeros-mercancías.

Los parlamentarios han presentado una pregunta para pedir al Gobierno que aclare si tiene previsto competir para que el tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo obtenga fondos europeos para su ejecución y si considera prioritario este tramo; puesto que el proyecto solo cuenta con un estudio informativo de 2011 y cuya tramitación caducó hace dos años.

En ese sentido, Gómez ha recordado que, el pasado 22 de noviembre, el Parlamento Europeo aprobó la inclusión de la línea en la red transeuropea de transportes, lo que abre la posibilidad de captar parte de los 19.330 millones reservados por la Unión Europea para financiar infraestructuras prioritarias a partir de 2021.

Sin embargo, ha subrayado que este hecho "no servirá de nada si el Ministerio de Fomento no apuesta decididamente por el proyecto" y se pone a trabajar urgentemente en el mismo. "El tiempo apremia si se quiere competir con otros países a la hora de lograr fondos europeos. Sólo se dispone de un estudio informativo de 2011 y si no se avanza decididamente volveremos a perder otra oportunidad que puede ser la última", ha añadido.

Por su parte, el diputado por Teruel, Joaquín Moreno, ha instado al Ejecutivo a apostar "de forma decidida y prioritaria" por esta infraestructura para dejar de tratar a los aragoneses "como ciudadanos de segunda en materia ferroviaria"; al tiempo que ha recordado que los compromisos "deben materializarse en voluntad para avanzar en los trámites y en la búsqueda de la mejor forma para competir con el resto de países".

"El Corredor Cantábrico-Mediterráneo es una prioridad para Ciudadanos y desde el Congreso vamos a seguir alzando la voz de los aragoneses para que el Gobierno sepa que tiene una deuda con estas provincias y que necesitamos esta inversión urgentemente para garantizar nuestro futuro. No nos sirven los parches que ha anunciado últimamente el Ejecutivo en la línea, solo contemplamos un futuro que pasa por lograr el corredor por Teruel", ha concluido Moreno.