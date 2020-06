Cs pide garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad a los sistemas de información de centros sanitarios

ZARAGOZA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón ha registrado una proposición no de ley, para su debate en la Comisión de Sanidad, por la que solicita al Gobierno autonómico que garantice la accesibilidad de personas con discapacidad a los sistemas de información y comunicación de los centros sanitarios.

Según ha comunicado la formación, en su propuesta, la portavoz de Cs en materia sanitaria, Susana Gaspar, ha recordado que un 8 por ciento de los aragoneses tienen reconocida alguna discapacidad y los poderes públicos deben adoptar las medidas necesarias para la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones, de todas las personas.

"La administración sanitaria aragonesa debe implicarse y potenciar la formación en lengua de signos del personal sanitario y promover la accesibilidad tanto a los servicios sanitarios como a los planes, procesos y programas, mediante la incorporación de ayudas técnicas y la tecnología necesaria", como servicios de vídeo interpretación, que garanticen la equidad en el acceso a estos servicios.

Por ello, la formación naranja ha reclamado al Gobierno aragonés que elabore, en un plazo no superior a dos meses, un registro de los centros hospitalarios y de salud donde no se disponga de un sistema adaptado de información, comunicación y acceso al servicio sanitario para personas con cualquier tipo de discapacidad y, en particular, las afectadas por las barreras de comunicación, como son las personas con discapacidad sensorial --visual, auditiva o ambas-- y las personas con discapacidad intelectual.

Asimismo, Gaspar ha solicitado la elaboración de un informe, en un plazo de seis meses, que recoja las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que deben reunir los centros sanitarios en materia de información y comunicación, en particular la relación de ayudas y servicios auxiliares para la comunicación, así como los servicios de vídeo e interpretación en lengua de signos para personas sordas y las condiciones para el uso de dispositivos tecnológicos como plataforma de información, Salud Responde o 016.

Por último, el partido ha reclamado el calendario de implementación de las condiciones en materia de información y comunicación accesibles, con la incorporación inicial y escalada de todos estos recursos y medidas en la red del sistema sanitario aragonés.