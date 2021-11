CS presenta 29 propuestas de resolución para solventar los problemas diarios e impulsar proyectos estratégicos.

ZARAGOZA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha presentado 29 propuestas de resolución al debate sobre el estado de la comunidad que pretenden "solucionar los problemas diarios de los aragoneses" y buscar el consenso político para impulsar "proyectos fundamentales para el futuro de Aragón".

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en Aragón, Javier Martínez, ha explicado que estas 29 iniciativas son "un toque de atención al Gobierno autonómico". Los ejes de estas propuestas liberales son los "grandes" consensos a favor de los ciudadanos, la apuesta por la ciencia y la investigación como motor de futuro y la confianza en los jóvenes y en las posibilidades del territorio.

"No podemos pensar que, tras pasar lo peor de la pandemia, es posible relajarse y no afrontar los problemas que quedan sin resolver", ha indicado el parlamentario liberal, quien subraya que el enfrentamiento político "no es útil" en esta etapa de reconstrucción tras la pandemia.

Ciudadanos considera "imprescindible" avanzar en los consensos en favor de los aragoneses. Para ello, apuestan por impulsar el proyecto de unión de estaciones de esquí, establecer un calendario de reuniones de la nueva Mesa del Agua, defender las obras del Pacto del Agua, reformar el Estatuto de Autonomía para suprimir los aforamientos y acometer una reforma justa del modelo de financiación autonómica.

Los liberales aragoneses también refuerzan su apuesta por la ciencia y la investigación como "motor de futuro", por lo que presentan iniciativas para proclamar el 2022 como año Cajal y potenciar la colaboración publico-privada en inversiones en I+D+i.

Además, Javier Martínez ha subrayado la importancia de "creer en los jóvenes y en el territorio", por lo que Cs ha propuesto desarrollar un Plan de fomento de alquiler asequible para jóvenes, apostar por el ferrocarril como eje vertebrador, impulsar el Estatuto de la mujer rural y diseñar un nuevo Plan de Atención Primaria.