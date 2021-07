Cs propone al Gobierno de Aragón que impulse programas educativos para que las víctimas del terrorismo den testimonio

ZARAGOZA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico de Cs Aragón, Carlos Trullén, ha reclamado al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno regional que impulse programas educativos para que los jóvenes aprendan en las escuelas la realidad del pasado más reciente y puedan contar con el testimonio directo de las víctimas del terrorismo.

Trullén ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha señalado que las bandas terroristas ETA y GRAPO "han dejado una profunda huella de dolor en la sociedad española", en Aragón con 30 atentados con el resultado de 16 fallecidos y 100 heridos.

Ha recordado que la Ley de Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo "dejó clara la obligación de hacer un reconocimiento social" a las víctimas para deslegitimar ética, social y políticamente el terrorismo, añadiendo que "los jóvenes, que no han sufrido estos años oscuros del terrorismo, no conocen lo suficiente".

El parlamentario de Cs ha recalcado que el 60 por ciento de los jóvenes no conocen la figura de Miguel Ángel Blanco, asesinado hace 24 años por ETA: "Yo tenía 16 años y recuerdo como ayer esos tres días horribles entre su secuestro y el tiro en la nuca". Ha destacado que "la sociedad supo no ceder al chantaje de los terroristas" y ha emplazado a "no permitir que muera en el olvido el 'espíritu de Ermua".

También ha indicado que este lunes hace 42 años del incendio del Hotel Corona de Aragón, en Zaragoza, que la Justicia reconoció como atentado terrorista en 2009. "Es nuestro deber no olvidar el sufrimiento, evitar que vuelva a producirse y velar por que la memoria siga presente en nuestras aulas", ha dicho Trullén.

"Esto no puede seguir así" porque "el olvido nos puede llevar a cometer otra vez los mismos errores, puede hacer que perdamos la sensibilidad como sociedad", lo que "aún estamos a tiempo de evitar".

Así, Trullén ha propuesto al Ejecutivo aragonés que elabore estos programas educativos para que los jóvenes conozcan la Historia "de primera mano".