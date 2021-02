Cs registra 39 enmiendas a la ley de Simplificación Administrativa para poner "punto final a la infinita burocracia"

ZARAGOZA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón ha registrado 39 enmiendas parciales al proyecto de ley de Simplificación Administrativa para poner "punto final a la infinita burocracia, que no solo consigue demorar iniciativas --empresariales--, sino que hace que muchos acaben desistiendo por mero hartazgo", ha dicho en rueda de prensa el líder regional de este partido, Daniel Pérez Calvo, para quien "la música sonaba bien", aunque el texto es "susceptible de mejoras".

El líder de Cs Aragón, Daniel Pérez Calvo ha señalado en rueda de prensa que esta es "una ley nuestra, entre comillas", ya que el partido naranja ha puesto un "especial empeño", recordando que esta norma ha sido reivindicada "hace mucho tiempo" por quienes "se tienen que enfrentar a la Administración a la hora de poner en marcha una iniciativa empresarial".

"Dese el primer momento de la pandemia supimos que había que ponerse a trabajar codo a codo con el Gobierno y las fuerzas políticas" y, con la creación de la Mesa para la Recuperación Social y Económica, Cs dejó claro que "los objetivos eran salvar vidas y empleos", lo que exigía confeccionar "un amplísimo abanico de iniciativas de interés común para todos los aragoneses".

"Esta ley tenía que estar ahí" para "hacer cambios definitivos" en lugar de "ir parcheando las situaciones que se iban identificando" en la relación, "a veces difícil" entre la Administración y los ciudadanos, ha continuado Pérez Calvo, quien ha celebrado la "receptividad total" por parte del Ejecutivo.

Así, "se hubiera entendido mal que hubiéramos entrado en el filibusterismo" para "retrasar" la aprobación de la iniciativa legislativa, que debe aprobarse con "garantías jurídicas" pero también en "el tiempo mínimo indispensable".

Pérez Calvo ha recalcado que Cs no presenta las enmiendas "a peso", sino que ha registrado las "necesarias" con el objetivo "razonable" de que puedan ser objeto de discusión y transacción. A su juicio, si se presentan enmiendas "como si no hubiese un mañana" es que la ley "no te gusta".

El líder regional de Cs quiere que en el balance de legislatura --dentro de más de dos años-- se pueda decir que el suyo "ha sido el partido de la política útil a la hora de trabajar en proyectos que solo tienen que ver con mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", de ahí su interés en impulsar "hasta el hartazgo" esta ley, que será "probablemente la más importante de esta legislatura y de legislaturas anteriores".

LEY GARANTISTA

La Ley de Simplificación Administrativa debe ser "garantista" porque "no se trata de dificultar, sino de todo lo contrario", ha manifestado Pérez Calvo, quien ha recordado que será necesario tener en cuenta la normativa estatal y europea, tras lo que ha asegurado que "va a ser difícil encontrar precedentes en otras comunidades".

Ha confiado en que "va a ser mucho más sencillo" tramitar los fondos europeos para que lleguen a sus destinatarios finales cuando esté aprobada esta ley. También ha señalado que los pequeños empresarios y autónomos cuyos sectores no se encuentran en un estado "desastroso" no piden ayudas económicas, sino "que les facilitemos las cosas", precisamente el objetivo de este proyecto de ley.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

La diputada Beatriz García ha expresado que "somos partícipes y queremos ser, también, autores" de esta iniciativa legislativa, de ahí la presentación de las 39 enmiendas, basadas en cinco líneas de actuación.

Con sus enmiendas, Cs pretende "poner al ciudadano en el centro de la política simplificativa garantizando la accesibilidad cognitiva y que los ciudadanos tengan acceso a informaciones completas" en las tramitaciones; también, "robustecer" el papel que van a jugar las entidades colaboradoras en el procedimiento de simplificación; y mejorar la eficacia y eficiencia del proceso, "evitando duplicidades", de forma que el administrado no tenga que aportar la documentación que ya tiene la Administración. Cs quiere crear comisiones de inspección y control para hacer efectivas las declaraciones responsables.

Otras líneas de actuación son realzar los principios de "la buena Administración", especialmente la rendición de cuentas al ciudadano, para lo que Cs quiere establecer mecanismos de control y, por último, la protección a los autónomos, creando un "espacio empresa", de manera que se mantengan el Registro de Autónomos y Pequeños Emprendedores y el Fondo de Conversión para que "puedan reconvertirse y seguir su actividad de una manera u otra".