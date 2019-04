Cs Teruel defiende que el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio vayan "de la mano" para generar actividad económica

Publicado 07/04/2019 11:42:39 CET

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en Teruel, Ramón Fuertes, ha defendido que el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio vayan "de la mano" para generar actividad económica y para que ambas instituciones, de manera conjunta, "puedan favorecer la creación de nuevas empresas".

"La Cámara de Comercio está haciendo una labor imprescindible en Teruel en materia de nuevas tecnologías, en el acompañamiento a las nuevas empresas o dando soporte a los emprendedores del medio rural. Hay que aumentar la colaboración del Consistorio con esta entidad para potenciar más la creación de empresas en la ciudad", ha aseverado Fuertes tras la reunión que ha mantenido, junto a la edil de Cs, Loreto Camañes, con el presidente de la Cámara, Antonio Santaisabel, y el secretario general, Santiago Ligros.

El portavoz ha destacado la capacidad que la Cámara tiene para organizar ferias en Teruel que atraigan público de fuera, por lo que considera "necesario" contar con esta institución para que Teruel tenga un calendario de ferias "a la altura de una capital de provincia puntera". "Esta es una de las asignaturas pendientes que tiene Teruel y, si soy alcalde, trabajaré con la Cámara para impulsar este sector que tiene un gran potencial que no ha sabido aprovechar el Ayuntamiento", ha comentado.

Fuertes ha recordado que Ciudadanos ha impulsado medidas de apoyo a los autónomos y emprendedores durante todo el mandato, como la reducción de tasas para empresas de nueva apertura que generen empleo; aunque ha incidido en la necesidad de seguir facilitando el camino a estos valientes desde las instituciones públicas.

TRABAS PARA LOS AUTÓNOMOS

"Este Consistorio no ha sido demasiado ambicioso y no ha tenido voluntad de eliminar todas las trabas para los autónomos. Con Ciudadanos en el Ayuntamiento, los valientes que se lanzan a emprender tendrán una alfombra roja, no unas tasas desorbitadas que les impidan crecer y unos trámites burocráticos desesperantes, como sucede ahora", ha indicado.

Asimismo, el portavoz ha remarcado que la Ley nacional de autónomos fue impulsada por Ciudadanos, un partido que supone "una garantía de apoyo a las nuevas empresas frente a los gobiernos del bipartidismo que suben el Impuesto de Sociedades y siempre han puesto piedras en el camino a los emprendedores".