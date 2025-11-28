El CSMA celebra su 40 aniversario con una edición muy especial de su temporada de conciertos

El director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada, y el director del CSMA, César Peris, han presentado la nueva temporada de conciertos. - GOBIERNO DE ARAGÓN

El Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) celebra este curso sus 40 años de educación musical pública superior en la Comunidad con una edición muy especial de su temporada de conciertos, que ha sido presentada hoy por el director de Planificación, Centros y FP del Gobierno de Aragón, Luis Mallada, y el director de este centro, César Peris.

La tercera temporada prevé la producción de más de 30 títulos y artistas y cuenta con el apoyo y patrocinio de la Dirección General de Política Educativa.

Los ciclos de Grandes Conciertos CSMA y los ciclos CSMA, Atmósferas, En Familia o In-Out de pequeñas minigiras, se convertirán en esta edición especial 40 aniversario en los auténticos protagonistas de esta institución superior musical aragonesa, a través de las más variadas y eclécticas iniciativas musicales.

Se trata de programas que permiten un contacto directo con el sector musical y artístico nacional e internacional de una manera profesional, atendiendo a un abanico de propuestas de muy diversa índole, a través de la presencia en escenarios como el Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor y sus salas Mozart o Luis Galve, el Teatro Principal de Zaragoza, el auditorio Palacio de Congresos de Huesca, el auditorio Torre Salvador de Teruel o el auditorio de la Fundación Juan March en Madrid.

Se van cumpliendo así los hitos ya anunciados por el CSMA, que consolida como referentes sus grandes eventos pedagógicos y académicos de producción propia.

Entre ellos, las sesiones para jóvenes 'La música que no es música hasta que no se escucha', de Percusiones del CSMA, el programa 'Educational english concerts' dirigido principalmente a centros perteneciente al modelo BRIT Aragón para el desarrollo de competencias en lenguas extranjeras, o la concesión de los premios 'Son CSMA' que permiten a sus antiguos estudiantes, hoy egresados destacados referentes en todos los ámbitos musicales, convertirse en protagonistas, participando ahora como solistas junto a la Orquesta Sinfónica CSMA.

LA TEMPORADA COMIENZA EL DÍA 4

La temporada 25/26 se abrirá el día 4 de diciembre con el ciclo de Grandes Conciertos CSMA y correrá a cargo un selecto grupo de Maestros CSMA formado por L.M.Suarez; violín, J.LInglés; clarinete, L.Puig; violoncello y J.Nava; piano, que se enfrentarán al emblemático Cuarteto para el fin de los tiempos de Oliver Messiaen.

Le seguirán la Orquesta Sinfónica CSMA, los músicos de la Joven Orquesta Nacional de España, el quinteto de viento Bohemian Brass, premio 2026 revelación "Son CSMA", el Grupo de percusión MUSIKENE del País Vasco, los Maestros CSMA, con el trío Kaizen Ensemble: C. Tarancón; fagot, G. González; flauta y D. Palanca; clave o el piano a solo de J. Nava.El ciclo Atmósferas CSMA presentará nueve títulos que arrancarán el 9 de diciembre con la Academia para la Nueva Música dirigida por Nacho de Paz.

Esta formación se presentará también en el Teatro Principal de Zaragoza los días 20, 21 y 22 de febrero en una coproducción junto al Teatro de las Esquinas de Zaragoza, ofreciendo el espectáculo "Metrópolis", premiada con el MAX a mejor espectáculo revelación 2007.

El Octeto de cellos CSMA, el ensemble de fagotes, el cuarteto de saxofones AELOS, premio 2025 Jóvenes Intérpretes CSMA-Fundación Juan March, la Orquesta de Flautas CSMA dirigida por Juanjo Hernández, Percusiones del CSMA, Connexio piano dúos, la Sinfonietta CSMA que dirige Javier Castro, la pianista Teresa Vilaplana y los dúos C. Tarancón; fagot y S. Martínez; piano, y A.Oien; guitarra y L. Puig; violonchelo son los grandes Maestros CSMA invitados. Cerrará este ciclo Atmósferas de conciertos, el pianista aragonés Antonio Pérez Roy, con la interpretación del segundo libro del Clave Bien Temperado de JS Bach.

En Familia CSMA, ciclo revelación para las mañanas de domingo, continúa dirigido a un público infantil y familiar y se abrirá con una propuesta muy especial de cine mudo con ambientación musical en directo dirigida por Teresa Vilaplana y su grupo de improvisación.

La Orquesta Típica CSMA, el grupo de Percusión MUSIKENE del Centro Superior del País Vasco o la Jazz Academy dirigida por E.Lleida, junto a la joven promesa del jazz aragonés Noél Redolar al piano, y Pau Moltó a la trompa, forman las propuestas musicales que ofrece este ecléctico ciclo familiar, donde los más pequeños acompañados de sus familias, comparten subidos en el escenario junto a los intérpretes, una experiencia inmersiva desde el interior y lo más profundo de la música.