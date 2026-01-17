Cuarte de Huerva inicia el derribo del esqueleto de hormigón de la calle Rambla tras dos décadas de abandono

La estructura lleva en pie desde el año 2027 y ahora se va a derribar. - AYUNTAMIENTO DE CUARTE

CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA), 17 (EUROPA PRESS)

Las obras de demolición de la estructura de hormigón ubicada entre la calle Monasterio de Siresa y el Parque Alcalde Jesús Pérez, conocida popularmente como "el esqueleto de Cuarte", comenzarán este lunes 19 de enero. Llevaba en pie desde 2007 y que se había convertido en un símbolo del urbanismo inconcluso en el corazón del municipio.

La actuación afectará a una superficie total de 25.304 metros cuadrados, con un volumen de 74.647 metros cúbicos distribuidos en nueve alturas.

La estructura, que formaba parte de un frustrado proyecto de 151 viviendas, será derribada en cuatro fases durante un plazo estimado de dos meses, si bien este plazo podría variar en función del desarrollo técnico.

Los trabajos se realizarán mediante un desmontaje progresivo por partes con maquinaria especializada. No se ejecutará un derribo por impacto, con el fin de minimizar el efecto sobre el entorno urbano próximo, incluyendo el Parque Municipal, el edificio del Ayuntamiento y el propio río Huerva, que linda con la construcción.

Precisamente, la proximidad del edificio inacabado con la ribera del Huerva ha exigido que la actuación, para poder llevarse a cabo, cuente con un informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Ebro. La ejecución de las obras se desarrollará de lunes a viernes, entre las 8.00 y las 21.00 horas, sin intervención durante los fines de semana.

Aunque se aplicarán sistemas de pulverización de agua y control de partículas para reducir la emisión de polvo, se producirán episodios de partículas en suspensión en las inmediaciones, especialmente en zonas exteriores. Además de un vallado perimetral para garantizar la seguridad, el proyecto contempla medidas de supresión de polvo, separación de residuos y reciclaje de materiales, conforme a la normativa ambiental vigente.

Por razones de seguridad, y para evitar riesgos a personas y vehículos derivados de posibles desprendimientos de materiales, a partir del viernes previo al inicio de los trabajos quedarán cerrados el aparcamiento del Barco Pirata, el parque infantil colindante y el aparcamiento situado junto al Ayuntamiento.