El cuarteto Iberotango pondrá el broche final a la II edición del Soundmontano con su actuación en los alfolíes de Naval

NAVAL (HUESCA), 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cuarteto Iberotango será el encargado de bajar el telón este

sábado, 23 de julio, en los alfolíes de Naval a la segunda edición del festival Soundmontano que ha vuelto a organizar la Comarca de Somontano de Barbastro este año sin restricciones de aforo y que ha tenido una buena respuesta por parte del público en las siete localidades donde se ha realizado hasta la fecha.

La actuación final, a cargo de Iberotango, será un repaso a las mejores composiciones de la historia del tango con obras de clásicos como A. Piazzolla, C. Gardel, J. Plaza, C. Constantini, O.

Pugliese, A. Troilo o C. Bianchini.

Iberotango lleva recorriendo los escenarios nacionales desde el año 2014, lo que les ha llevado a ser una de las agrupaciones nacionales tangueras de mayor reconocimiento.

La formación musical sorprenderá al público con su variado repertorio de tangos de distintas épocas, combinándolo con obras de autores más contemporáneos. El grupo ha mantenido siempre su pasión por el tango, conectando sus raíces con las vanguardias en un proyecto artístico que apuesta por la difusión del tango integrando la música y la danza.

El cuarteto de músicos está formado por Daniel Hurtado, (violín), Mapi López (piano), Diego Tejedor (contrabajo) y Ander Tellería (acordeón / bandoneón). Iberotango ha actuado en reconidos ciclos de conciertos como el Festival Internacional de Panticosa, Auditorio de Zaragoza (Sala Mozart), Ciclo 'Noches de Verano' del Centro Joaquín Roncal o en el Festival Musiquem LLeida, entre otros.

LOS AFOLÍES

La villa alfarera y salinera es la última parada de este festival itinerante que ha recorrido desde el 4 de junio las poblaciones de Castejón del Puente, Asque, Estadilla, Salas Bajas, Azara, Huerta de Vero y Peraltilla.

La cita de este sábado, a las 20.00 horas, será en uno de los espacios más emblemáticos de Naval, sus alfolíes, una construcción que se remonta al siglo XIII (1274) cuando el rey Jaime I concedió a Naval el monopolio para la venta de su sal en una amplia zona de Aragón.

En la actualidad, el ayuntamiento, tras una reforma del espacio, lo destina a usos socioculturales como la Feria de Artesanía o para acoger el concierto de este sábado, ofreciendo un refugio perfecto a la ola de calor.

Durante casi dos meses ha llevado la música clásica y contemporánea a distintos espacios de interés monumental y paisajístico, una de las señas de identidad de Soundmontano que quiere de este modo acercar la cultura de calidad al medio rural pero también servir para promocionar los principales atractivos de los pueblos de la Comarca de Somontano de Barbastro.

Además, como en ocasiones anteriores, la organización del festival en colaboración con el consistorio de Naval propone a los asistentes una visita al casco urbano para descubrir sus enclaves y monumentos más característicos de la localidad. Los interesados en participar en el recorrido, que será previo al concierto, tendrán que llamar al teléfono '693 613 89'.