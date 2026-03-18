CUARTOCIO, premiado por la DPZ como modelo innovador de ocio juvenil en Cuarte de Huerva

El reconocimiento del Premio MUNICIPIA pone en valor el proyecto e impulsa la imagen de Cuarte de Huerva como una localidad viva, comprometida y en constante evolución - AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA

CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA), 18 (EUROPA PRESS)

El proyecto CUARTOCIO, impulsado por el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, ha sido reconocido con el 'Premio MUNICIPIA' de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) en la categoría de 'Buenas prácticas en políticas sociales y participación ciudadana', un galardón que distingue iniciativas locales por su impacto social y su carácter innovador.

Este reconocimiento pone en valor un espacio municipal que ha logrado consolidarse como referente en el ámbito del ocio juvenil, al ofrecer a los adolescentes de Cuarte de Huerva una alternativa saludable, inclusiva y gratuita. Dirigido a jóvenes de entre 13 y 17 años, CUARTOCIO nació para dar respuesta a una necesidad detectada en el municipio: la falta de espacios adecuados donde los adolescentes pudieran relacionarse y desarrollarse en un entorno seguro y libre de conductas de riesgo.

El proyecto se basa en un modelo participativo en el que los propios jóvenes tienen un papel activo en la definición de las actividades. A través de una programación variada que incluye talleres, torneos, propuestas culturales y actividades temáticas, los participantes no solo disfrutan de su tiempo libre, sino que también contribuyen a diseñar el contenido del espacio, lo que refuerza su implicación y sentido de pertenencia.

Además, CUARTOCIO ha fomentado la colaboración con asociaciones culturales y entidades locales, generando sinergias que han contribuido a dinamizar la vida social y cultural del municipio. Esta conexión con el tejido asociativo ha permitido ampliar la oferta de actividades y fortalecer el carácter comunitario del proyecto.

UN ESPACIO RECUPERADO PARA LA JUVENTUD

El programa se desarrolla en la gran carpa del Parque Alcalde Jesús Pérez, un espacio municipal cubierto que ha sido acondicionado específicamente para acoger esta iniciativa. Con una superficie que combina un edificio de más de 126 metros cuadrados y una carpa de más de 300, este enclave ha pasado de estar en desuso a convertirse en un punto de encuentro para la juventud.

El acceso al espacio se realiza mediante inscripción gratuita con autorización familiar, un sistema que favorece la implicación de las familias y refuerza la seguridad del proyecto. Asimismo, CUARTOCIO cuenta con la supervisión de monitores profesionales que garantizan un ambiente basado en el respeto, la convivencia y la participación activa.

Este enfoque integral ha permitido crear un entorno seguro donde los jóvenes pueden desarrollar habilidades sociales, emocionales y creativas, alejándose de dinámicas de ocio no estructurado que, en ocasiones, pueden derivar en conflictos.

IMPACTO SOCIAL Y MODELO DE REFERENCIA

Desde su puesta en marcha, CUARTOCIO ha tenido un impacto notable en el municipio. La alta participación registrada y la valoración positiva tanto por parte de los jóvenes como de sus familias evidencian el éxito de la iniciativa. Además, el proyecto ha contribuido a mejorar el clima social en Cuarte de Huerva, reduciendo conflictos asociados al ocio juvenil y fortaleciendo el tejido comunitario.

El reconocimiento de la DPZ subraya también el carácter innovador y replicable del modelo. Su enfoque preventivo, basado en la participación, la inclusión y la creación de espacios seguros, lo convierte en una referencia para otras localidades que buscan desarrollar políticas públicas orientadas a la juventud.

Más allá de su dimensión social, CUARTOCIO refuerza la imagen de Cuarte de Huerva como un municipio dinámico, comprometido con el bienestar de sus ciudadanos y en constante evolución. La iniciativa demuestra cómo la apuesta por el ocio educativo y la participación juvenil puede traducirse en beneficios tangibles para toda la comunidad.