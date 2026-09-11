El Curso de Defensa abordará en Jaca el poder de la información en los conflictos e influencia en operaciones militares

Presentación del XXXIII Curso de Defensa de la AGM que se desarrollara entre los días 28 de septiembre y 2 de octubre en el Palacio de Congresos de Jaca (Huesca) - AGM

JACA (HUESCA), 11 (EUROPA PRESS)

La Academia General Militar (AGM) organiza su tradicional Curso de Defensa, que tiene lugar en la localidad oscense de Jaca, y que este año lleva por título "El poder de la información: Medios de comunicación en los conflictos actuales y su influencia en las operaciones militares".

El XXXIII Curso de Defensa dede Jaca se desarrollará entre los días 28 de septiembre y 2 de octubre en el Palacio de Congresos de Jaca (Huesca), con el objetivo de contribuir a la difusión de la Cultura de Defensa, a través de presentar temas de actualidad relacionados con el Ejército de Tierra que sean de interés para estudiantes universitarios y de post-grado, así como para militares y civiles interesados en el tema y su enfoque.

La primera jornada, el lunes 28, se dedicará a analizar la cobertura mediática en los conflictos actuales, profundizando en la figura del reportero de guerra y su relación con la fuerza armada, así como el impacto que la información pública tiene en las operaciones militares.

La segunda sesión, el martes 29, reunirá expertos que hablarán sobre el uso de la propaganda en los conflictos, la difusión de fake news y desinformación en escenarios militares, y la lucha por ganar la narrativa.

El miércoles 30, la jornada central del curso tratará sobre la comunicación por parte de las Fuerzas Armadas, así como aproximar a la audiencia sobre las Operaciones de Información (INFOOPS). El jueves 1, se centrará en el impacto que las nuevas tecnologías y las redes sociales pueden tener en el desarrollo de las campañas militares y en la libertad de acción del comandante de la fuerza.

El curso se cerrará el viernes 2, dedicando la jornada a analizar la ética en la comunicación y la regulación del derecho a informar y ser informados, en contraposición con la seguridad de las operaciones.

Para más información y/o inscribirse se puede consultar la página web de Internet de la Academia General Militar del Ejército de Tierra 'https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Zaragoza/agm/Catedr.... html' o ponerse en contacto con la oficina de la Cátedra Cervantes en el correo electrónico 'agm-cid@mde.es' o el teléfono 976739536.

El lunes 28, martes 29, miércoles 30 y el jueves 11, como viene siendo habitual en la programación del curso, se desarrollará un ciclo paralelo, compuesto por una conferencia diaria impartida a partir de las 18.30 horas en las instalaciones del Patio de la Infanta de Ibercaja en Zaragoza.

GRATUITA

Esta actividad es de carácter gratuito gracias al patrocinio principal del Gobierno de Aragón. Contribuyen también la Fundación Ibercaja, la Fundación Manuel Giménez Abad, la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Jaca. Colaboran en su organización otras instituciones aragonesas como la Universidad de Zaragoza, la Institución Fernando El Católico o el Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza, éste último además como patrocinador.

Con el objeto de fomentar la participación, dispone de un número limitado de ayudas a la estancia, dirigidas fundamentalmente a estudiantes universitarios que quieran presentar sus investigaciones y ampliar sus conocimientos en el campo de la seguridad y la defensa.