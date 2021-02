Daniel Pérez Calvo (Cs): "El 14-F es una oportunidad para dar carpetazo al 'procès"

ZARAGOZA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos en Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha afirmado que el 14 de febrero, fecha de celebración de las elecciones autonómicas de Cataluña "es una oportunidad, ojalá, de dar carpetazo al 'procès".

"Es importante que los catalanes sepan ver que Cs es la única opción constitucionalista que puede evitar un tripartito que ya está armado", ha subrayado en una entrevista con Europa Press.

Precisamente, "Cs nace para luchar contra este 'procès' devastador por la inacción de quien debiera haberlo evitado: PSOE y PP". Ha pedido "un poquito de seriedad" a "los que han generado parte del problema y pretenden ser la solución", de manera que "lecciones las justas".

El portavoz de la formación liberal en el Parlamento aragonés ha criticado a VOX al porque "es muy fácil venir proponiendo soluciones muy fáciles a problemas complejos", añadiendo que "cuanto te preguntan sobre los Presupuestos de Cataluña y dudas de si son 27 o 70, con eso está dicho todo". A su juicio, "el populismo, en general, maneja la brocha gorda de maravilla, pero cuando tienes que ir a lo concreto, a la racionalidad, colapsa inmediatamente".

Para Daniel Pérez Calvo, el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, "carece de lo más importante en un político: credibilidad", recordando que "24 horas antes de su designación estaba asegurando que el candidato iba a ser Iceta", es decir, que "ha jugado al despiste".

"Cuando ahora dice que no va a pactar con los independentistas, que no habrá un Gobierno con independentistas, cuando está con los independentistas en la Diputación de Barcelona y en un sinfín de Ayuntamientos, cuando menos lo cuestionas". Ha ironizado al decir que "solo le falta decir que no dormiría tranquilo con independentistas en su Gobierno".

La Mesa de Diálogo para Cataluña "es la antesala; se ha hecho un 'stand by' para superar este trámite electoral, había prisas por el efecto Illa y, si los catalanes son capaces de entender desde la racionalidad no comprar motos que no funcionan y ver que somos la única opción real para que el PSC no haga lo que tiene previsto hacer, podemos tener una sorpresa la noche del 14 de febrero".

Daniel Pérez Calvo se ha preguntado "dónde hay que firmar" un Gobierno Cs-PSC porque "somos la única opción para evitar que el PSC sea el voto a Junqueras", recordando que el PSOE ya ha pactado con los independentistas para llegar a La Moncloa.

"Sánchez se cansó de decir que jamás iría con Podemos a la vuelta de la esquina y nunca se apoyaría en los independentistas y ahí está, gobernando gracias a ERC y Bildu, que todavía no ha condenado los crímenes de ETA", y ha apostillado que "quién se cree que Illa no vaya a hacer lo que dice que no hará", respondiendo que "nadie".

Los independentistas están "más desmovilizados que nunca y si el constitucionalismo se mueve podemos decir que empieza el final de una pesadilla". Ha criticado que, en Cataluña, "se cobra dinero para poder tener una butaca en un hospital público y, sin embargo, abren embajadas".

De la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha considerado que "no va a cambiar nada" porque "no hay ningún propósito de enmienda", sobre todo "si el planteamiento es una continuidad de un ministro que dice no arrepentirse de nada, con 80.000 muertos y una economía devastada: a lo mejor es más una estrategia psicológica que otra cosa", ha conjeturado.