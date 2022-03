Daniel Pérez Calvo (Cs): "Aragón puede perder una candidatura olímpica, pero no la dignidad"

ZARAGOZA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha asegurado, que Aragón "puede perder una candidatura olímpica, pero no la dignidad". "El supremacismo y los complejos históricos de los independentistas les llevan a despreciar a Aragón. La paciencia debe de tener un límite", ha lamentado.

En ese sentido, Pérez Calvo ha reiterado al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, el apoyo de los liberales aragoneses a la candidatura "en solitario o en compañía de territorios, cuyos gobiernos sean de fiar", que no es el caso de la Generalitat, ha precisado en declaraciones a los medios de comunicación.

"Es imposible que esta candidatura salga bien. Siempre hemos tenido claro que los independentistas no quieren los Juegos de Invierno porque son un proyecto de país", ha subrayado; al tiempo que ha mostrado su apoyo a la decisión tomada por el presidente Lambán de no acudir este próximo viernes a una cita con el COE, que a su juicio, "más que una cita parece una encerrona".

"Da la impresión de que el proyecto técnico ya está planteado y quieren relegar a Aragón a mera comparsa. No podemos entrar en el 'esto es lo que hay y si no te gusta, te aguantas'", ha aseverado Pérez Calvo, quien ha asegurado que Aragón "debe mantener la cabeza alta" y que sea la Generalitat de Cataluña la que quede como lo que es, "un grupo de trileros y farsantes".

Por ello, el portavoz liberal también ha reclamado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que aclare de qué lado está y que visión tiene del asunto y ha lamentado que el COE, que antes era un aliado, "se esté comportando ahora como un conseguidor".

Pérez Calvo ha indicado que Ciudadanos "ya ha dicho todo lo que tenía que decir respecto a la candidatura". "Hoy se lo he reiterado a Lambán, por los aragoneses que no quede. Vamos a agotar todas las vías para proponer una candidatura conjunta en igualdad de condiciones con el respaldo del Gobierno y el COE, pero no aceptemos pulpo como animal de compañía", ha añadido.

En ese sentido, ha subrayado que los que piensen que el Aragón del siglo XXI tiene algo que ver "con las películas costumbristas de Cine de Barrio", está "muy equivocado". "Los aragoneses somos gente de palabra, mientras que los independentistas seguirán intentando sacar provecho propio de lo que para nosotros es un proyecto de futuro para crear empleo, asentar población y lograr inversiones relacionad con el turismo", ha comentado.

Por ello, ha lamentado que intentar llevar a cabo esta candidatura con quien no la considera un proyecto de país "es un esfuerzo inútil", ha deducido.