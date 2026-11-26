El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado una declaración institucional que recogía aportaciones de todos los grupos municipales en contra de la violencia política y que expresamente señalaba el "rechazo expreso a cualquier pacto, acuerdo de gobierno o alianza parlamentaria con EH-Bildu y con aquellas formaciones que se niegan a condenar el terrorismo de ETA" y se instaba a todas las fuerzas políticas democráticas a "romper los acuerdos vigentes y a asumir el compromiso público irrevocable de no suscribir nuevas alianzas con dichas formaciones".

También se pedía ese rechazo expreso a quienes "incluyan a condenados por terrorismo en sus listas electorales o amparen con su silencio la violencia contra representantes públicos. Porque en democracia nadie tiene derecho a silenciar a nadie".

La declaración institucional indicaba que Zaragoza "debe alzar la voz para exigir que ninguna fuerza democrática vuelva a blanquear ni a depender de quienes no respetan las reglas más básicas de la convivencia".

Por eso, desde el Ayuntamiento se reivindicaba el respeto absoluto a la libertad, la pluralidad política y la convivencia democrática. La discrepancia política y la defensa de cualquier proyecto político forman parte de una sociedad democrática y deben poder expresarse libremente, rezaba parte del texto en alusión a los ataques al PP en el País Vasco y en Zaragoza en esta campaña electoral.

"EXILIO DE VASCOS"

En ese sentido, se trasladaba el "total apoyo, afecto y solidaridad a todos los representantes y militantes políticos que han sufrido ataques y a todas las personas que defienden la Constitución, la libertad y el Estado de Derecho en el País Vasco y en el conjunto de España en condiciones de hostilidad".

Ante un ataque a la libertad política "no caben silencios interesados, justificaciones ni condenas a medias" apuntaba el texto al argumentar que "quien defiende la democracia debe hacerlo siempre, cuando la víctima es una formación con la que no comparte absolutamente nada, también con ella".

En otro punto se recordaba que la sociedad española y en concreto la vasca "pagó un precio demasiado alto para conquistar la paz y la libertad, como para aceptar que en pleno siglo XXI siga existiendo hostilidad o impunidad para quienes pretenden expulsar de las calles del país vasco al constitucionalismo". Al respecto, se indicaba que cientos de miles de vascos tuvieron que abandonar su tierra y "exiliarse ante el acoso, las amenazas de muerte y la persecución de los violentos".

"No se trata solo de condenar episodios aislados de violencia callejera, sino de actuar con coherencia democrática y trazar una frontera moral y política clara. No podemos tolerar la normalización institucional de quienes justifican el odio, guardan silencio ante el acoso de sus adversarios o se niegan a romper de manera inequívoca con el pasado terrorista", concluía el texto.

GRUPOS

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha dicho que apoyaba un texto en contra de la violencia de cualquier partido que ejerce su derecho en una campaña electoral y en cualquier momento. No obstante ha matizado que también representa a personas agredidas por un "vocero" en la Universidad de Zaragoza que "no se pudieron manifestar tranquilamente", en referencia al periodista y agitador social, Vito Quiles.

La portavoz de Vox, Eva Torres, ha recordado que es la formación que más agresiones ha sufrido y tras mostrar su apoyo al texto ha rechazado las propuestas del PSOE y ZeC que "quieren sacar a EH-Bildu y lo quiere desligar del País Vasco y de la situación de intolerancia, mientras que ZeC quiere criminalizar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

La portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha subrayado que siempre van a condenar cualquier violencia que se ejerza a cualquier ciudadano. "Estamos en un Estado de Derecho y no se puede utilizar una declaración institucional de condena de cualquier agresión con instrumentalizar este pleno para hablar de otras cosas suyas" en alusión a la alcaldesa.

El portavoz del PP, Ángel Lorén, ha dicho que el texto recoge todas las aportaciones de todos los grupos y le ha preguntado al PSOE si está en contra del documento que representa a todos los demócratas. "Parece que no quieren condenar la violencia de EH-Bildu y si empre acaba poyando a los mismos", ha afeado.

VERGÜENZA

Al inicio del pleno la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha tomado la palabra para lamentar que no saliera adelante en la Junta de Portavoces una declaración institucional de rechazo a la violencia política propuesta por el PP con aportaciones el resto de grupos y su intervención ha provocado la crítica del PSOE y ZeC por lo que el pleno se ha parado unos minutos para que se volvieran a reunir los portavoces.

En su intervención, Chueca ha calificado de "vergüenza" que no haya salido adelante una declaración institucional de condena a la "violencia política" sufrida por el candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echevarría, el pasado 14 de noviembre en Hernani por radicales que le tiraron piedras y también la semana pasada en la plaza de España cuando militantes del PP fueron increpados por manifestantes de la educación pública.

Chueca ha explicado que desde la palabra y el debate se tienen que contrastar las opiniones, pero el no condenar los hechos sufridos por candidatos del PP "produce bastante vergüenza".

En concreto se ha referido al PSOE, cuyos compañeros han sufrido ataques de ETA, pero "ahora necesitan los votos de Bildu y están pendientes de las encuestas para ver si necesitan su apoyo en lugar de condenar el ataque a candidatos políticos que en su libertad de expresión hacen llegar sus ideas".

"Es una pena y así quedará para las actas el no tener una declaración institucional porque el PSOE ni ha presentado alternativa ni ha apoyado la declaración", ha añadido Chueca. Se ve que el PSOE "no quiere romper la posibilidad de pactar con Bildu y con quienes no condenan la violencia", ha lamentado.