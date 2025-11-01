La declaración de ruina inminente de un edificio de la calle de los Estébanes obliga a cerrar parte de El Tubo

Varios agentes de la Policía Local cortan el paso con vallas en la calle de los Estébanes de Zaragoza a causa de la declaración de ruina inminente de un edificio. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha declarado en la noche de este viernes la ruina inminente del edificio Estébanes 12-14, lo que ha obligado a cortar parte de la zona de bares de El Tubo.

La medida se adoptó tras detectarse a media tarde de este viernes el desprendimiento de la fachada trasera de dicho edificio, que no está habitado, y que da a la terraza de hostelería Libertad 6.

Los trabajadores municipales de Urbanismo y los Bomberos de Zaragoza estuvieron toda la tarde analizando la situación. En concreto, los técnicos de inspección urbanística informaron de que el colapso de la fachada trasera ha provocado que los forjados hayan quedado sin apoyo y compromete la estabilidad del inmueble.

El edificio, que ya estaba apuntalado por la propiedad, se extiende hacia el fondo colindando en su fachada trasera con la Terraza Libertad (donde ha habido el desprendimiento) y en su fachada lateral colindando con el establecimiento conocido como El Plata y su terraza.

Con todo ello, una vez analizada la situación por los técnicos, y valorado con el consejero de Urbanismo, que ha mantenido informada en todo momento a la alcaldesa de Zaragoza, se ha considerado que lo más adecuado y responsable, para garantizar la seguridad de una zona tan concurrida en el centro de la ciudad y por prevención, es ordenar el cierre de un tramo de la calle Estebanes (entre calle Ossau y la Bodega Estebanes), lo que implica el cierre temporal de las terrazas de hostelería que hay en ese tramo, así como el cierre temporal de la actividad tanto de la Terraza Libertad como del local y terraza del Plata.

El edificio deberá ser apuntalado y después demolido para garantizar su estabilidad. Durante ese tiempo, las medidas preventivas de seguridad y cierre de establecimientos se mantendrán.

Desde el Ayuntamiento, aún lamentando los inconvenientes que la situación pueda ocasionar a ciudadanos y hosteleros, recuerda que el principal bien a proteger es la seguridad de las personas y con ese criterio de prevención y responsabilidad se ha decidido actuar.