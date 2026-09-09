Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional las Fiestas del Ángel de Teruel

Archivo - Ambiente durante la puesta del Pañuelico al Torico, en la Plaza del Torico, a 11 de julio de 2026, enTeruel, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional - Javier Escriche - Europa Press - Archivo

TERUEL 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, ha declarado las Fiestas del Ángel de Teruel, conocidas popularmente como la Vaquilla del Ángel, como Fiesta de Interés Turístico Nacional, en reconocimiento a su singularidad, su trayectoria histórica y su valor cultural y festivo.

La festividad se celebra durante el mes de julio, mantiene una estrecha vinculación con la historia de Teruel y reúne tradiciones y elementos simbólicos que han ido configurando a lo largo del tiempo una celebración con personalidad propia.

Uno de los momentos centrales de las fiestas es la puesta del Pañuelico, que tiene lugar en la Plaza del Torico. Durante este acto, un miembro de la peña encargada cada año coloca el tradicional pañuelo rojo al Torico.

El inicio de las jornadas centrales está marcado también por el sonido del Campanico de la casa consistorial, otro de los elementos característicos de una fiesta que conserva numerosos ritos y tradiciones vinculados a la historia de Teruel.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha destacado que esta distinción "supone un reconocimiento a la singularidad y a la trayectoria de una celebración profundamente vinculada a Teruel y a su patrimonio cultural y festivo". Además, "contribuirá a reforzar la proyección de una fiesta con una identidad propia y una larga historia".

PEÑAS

Las peñas constituyen otro de los elementos esenciales de las Fiestas del Ángel. Surgidas en la década de 1940, articulan buena parte de la actividad festiva y contribuyen a configurar el carácter colectivo de la fiesta. Junto a ellas, tradiciones como la Merienda o la Comparsa de Gigantes y Cabezudos completan una programación que se desarrolla en distintos espacios de la ciudad.

Con esta declaración, la Secretaría de Estado de Turismo reconoce el valor de una fiesta con una larga trayectoria histórica, que ha conservado sus principales elementos distintivos y que constituye una de las manifestaciones más representativas del patrimonio festivo de Teruel. Se trata de la décimo tercera Fiesta de Interés Turístico Nacional de Aragón, y la 167 en toda España.